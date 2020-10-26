Denizlispor, Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyahbeyazlı ekibin 20 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
12. dakikada Aboubakar’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Atiba'nın vuruşunda top filelerle buluştu. 01
16. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ersin topu güçlükle çeldi.
22. dakikada sağ kanattan Welinton Silva'nın ortasında arka direkte Larin'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.
36. dakikada Oğuz Yılmaz’ın ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrası VAR’ın incelemelerinin ardından hakem Alper Ulusoy, Penaltı noktasını gösterdi.
39. dakikada penaltıyı kullanan Aboubakar, topu ağlara gönderdi. 02
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Alper Ulusoy xx, İbrahim Çağlar Uyarca xx, İlker Takpak xx
Denizlispor: Pantilimon xx, Lopes xx, Mustafa Yumlu x (Oğuz Yılmaz dk. 8 xx), Subotic xxx, Özer Özdemir xx, Bakalorz xx, Sagal xx, Recep Niyaz xx, Varela xx, Mesanovic xx, Rodallega xx
Yedekler: Cenk Gönen, Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Leismann, Zakarya, Aissati, Alihan Kalkan, Muhammet Eren Kıryolcu, Sacko
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Beşiktaş: Ersin Dastanoğlu xx, N’Sakala xxx, Welinton xx, Vida xxx, Rosier xx, Dorukhan Toköz xx, Josef xx, Larin xx, Atiba Hutchinson xxx, Ghezzal xx, Aboubakar xxx
Yedekler: Utku Yuvakuran, Montero, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Kartal Kayra Yılmaz, Ljajic, Gökhan Töre, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Atiba (dk. 12), Aboubakar (dk. 39 pen.) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Bakalorz (Denizlispor), Roiser (Beşiktaş), Oğuz Yılmaz (Denizlispor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.