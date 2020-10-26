Süper Lig: Denizlispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 6. haftasında Denizlispor, Beşiktaş’ı konuk etti. Mücadele siyahbeyazlı ekibin 32 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ kanattan Rachid Ghezzal'ın yerden pasında arka direkte Larin topu ağlara gönderdi. 03

64. dakikada orta sahada yaşanan ikili mücadelede Josef, rakibi Varela’ya kontrolsüz müdahalesi sonrası hakem Alper Ulusoy, VAR’ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve ardından Josef’e direkt kırmızı kart gösterdi.

76. dakikada Özer Özdemir’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mesanovic’in sağ çaprazdan vuruşunda top filelere gitti. 13

87. dakikada ceza sahasına yakın noktada serbest vuruş kullanan Rodallega’nın şutunu kaleci Ersin güçlükle kornere çeldi.

90+4. dakikada Lopes'in uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Sacko'nun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 23



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy xx, İbrahim Çağlar Uyarca xx, İlker Takpak xx

Denizlispor: Pantilimon xx, Lopes xx, Mustafa Yumlu x (Oğuz Yılmaz dk. 8 xx), Subotic xxx, Özer Özdemir xx (Zakarya dk. 86 ?), Bakalorz xx, Sagal xx (Sacko dk. 57 x), Recep Niyaz xx (Aissati dk. 57 x), Varela xxx, Mesanovic xxx, Rodallega xx

Yedekler: Cenk Gönen, Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Leismann, Alihan Kalkan, Muhammet Eren Kıryolcu

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Beşiktaş: Ersin Dastanoğlu xxx, N’Sakala xx, Welinton xx, Vida xxx, Rosier xx, Dorukhan Toköz xx (Necip Uysal dk. 77 ?), Josef x, Hutchinson xxx, Ghezzal xx (Gökhan Töre dk. 86 ?), Larin xxx, Aboubakar xxx (Güven Yalçın dk. 87 ?)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Montero, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Özyakup, Kartal Kayra Yılmaz, Ljajic,

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Atiba (dk. 12), Aboubakar (dk. 39 pen.), Larin (dk. 48) (Beşiktaş), Mesanovic (dk. 76), Sacko (dk. 90+3)

Sarı kartlar: Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Bakalorz (Denizlispor), Roiser (Beşiktaş), Oğuz Yılmaz (Denizlispor), Vida (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Josef (dk. 64) (Beşiktaş)

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