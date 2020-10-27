Başkan Örki’den Mevlit Kandili mesajı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in yeryüzüne teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili ile ilgili olarak yayımladığı mesajda, “Bu mübarek gecenin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ederim” dedi.



Her yıl Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in dünyaya teşrifi Mevlit Kandili olarak idrak ediliyor. Bu yıl 28 Ekim 2020 Çarşamba gününü 29 Ekim Perşembe gününe bağlayan gece idrak edilecek olan Mevlit Kandili ile ilgili olarak Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bir mesaj yayımladı.

“O, Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği son peygamber ve bütün insanlığın rehberidir” diyen Başkan Örki mesajında şu görüşlere yer verdi; “Rabbimiz onu bizlere, ‘şahit, müjdeleyici, uyarıcı’ ve ‘dosdoğru yol üzere gönderilmiş bir elçi’ olarak tanıtmaktadır. Biz Müslümanlar, O’nun ahlakını ve kulluk sorumluluğunu taşıyarak Peygamber ümmeti olmanın bilinciyle yaşamalıyız. Mevlit Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in dünyaya teşriflerinin idrak edildiği önemli bir gecedir. Bu gecede Tefekkürde bulunarak, ‘Ben kimim?, Nereden geldim, nereye gidiyorum? Allah’ın benden istekleri nelerdir?’ gibi konular başta olmak üzere hayati meselelerde derin düşüncelere girmeliyiz. Bu vesile ile başta Pamukkaleli vatandaşlarım ile Denizli halkı ve tüm İslam aleminin Mevlit Kandilini kutluyorum. Mevlit Kandilinin tüm dünyaya önce sağlık, ardından da barış, bereket ve huzurlar getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.”

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