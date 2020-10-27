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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de yerli solunum cihazlarının kullanımı artıyor

İHA

Denizli’de yerli solunum cihazlarının kullanımı artıyor

– Denizli’de, dünya genelinde etkisini sürdüren yeni tip korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında yerli solunum cihazlarının kullanımı yaygınlaşıyor.
Anestezi ve Reanimasyon AD. Başkanı Prof. Dr. Hülya Sungurtekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Kovid19 salgını tüm dünyaya bir ciddi salgın esnasında ne kadar hazırlıksız olduğumuzu gösterdi. İlk kez bu şekilde bir salgın ile karşı karşıyayız. Salgının başından beri çok yoğun bir şekilde çalışmaktayız. İlk başlarda bütün dünya gibi biz de ne ile karşı karşıya olduğumuzu bilmiyorduk. Süreç ilerledikçe tedavi seçeneklerimiz yaklaşımımız biraz daha belirgin hale geldi. Kovid19 hastalığında tablo çok hızlı bir şekilde ilerleyip direk yoğun bakım ihtiyacı olmakta. Yoğun bakıma giren hastaların büyük bir kısmında tedavi sürecinde solunum sıkıntısı, ağır pnomoni ve ağır hastalık tabloları nedeniyle hastaların solunum cihazına bağlanması gerekmektedir. Bu salgın süresince dünyada mekanik ventilatör sıkıntısı çeken birçok ülke oldu. Bu kritik öneme sahip cihaz ve aletlerin hem ekonomik olması hem de gereksinim durumunda dışa bağımlı olmadan elde edilebilmesi çok önemli. Bizim yoğun bakımımızda salgın süresince artan ihtiyacı da karşılamak üzere çok kısa bir sürede döviz kuruna bağlı olmaksızın üniversite yönetimi tarafından 10 adet yerli ventilatör alınmasına karar verildi ve kullanmaya başladık” dedi.
Prof. Dr. Sungurtekin, hastalar ve yakınlarına fiziksel mesafeyi korumaları, hijyene ve maske takılmasında itina göstermelerinin önemini bir kez daha vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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