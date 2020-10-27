Bölgesel kalkınma hamlesiyle turizmin yeni gözdesi; Laodikya Bakan Varank; “En önemli ajandalarımızdan biri yerel kalkınmayı desteklemek” “Şehirlerin potansiyelini ortaya çıkaracak projeleri destekliyoruz”

Antik çağın Anadolu’daki önemli metropollerinden biri olan Laodikya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bölgesel kalkınma hamlesi ile turizmin yeni gözdesi olmaya hazırlanıyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan Denizli sınırlarındaki antik kentte yapılan çalışmaları inceledi. Bakanlığının en önemli ajandalarından birinin yerel kalkınmayı desteklemek olduğunu vurgulayan Bakan Varank, “Türkiye’nin her tarafında sanayi ve teknolojiye yapılan yatırımların yanında şehirlerin potansiyelini ortaya çıkaracak, turizm, tarım gibi farklı alanlardaki projeleri destekliyoruz.” dedi.



Varank, bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) desteğiyle gün yüzüne çıkartılarak turizme kazandırılan Anadolu’nun ilk yedi kilisesinden yedincisi olan Laodikya Kilisesi ve Laodikya Batı Tiyatrosu’nun restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Varank, şunları söyledi:

200 BİN ZİYARETÇİ: Bakanlığımızın en önemli ajandalarından biri de yerel kalkınmayı desteklemek. Kalkınma ajanslarıyla bölgelerin potansiyelini ortaya çıkaracak projelere destek veriyoruz. Laodikya’da bundan önce bir kilisenin restorasyonuna destek vermiştik. Restorasyondan sonra antik kentin ziyaretçi sayısı, 40 binden 200 bine çıktı. Bundan sonraki dönemde de Güney Ege Kalkınma Ajansımız ve Denizli Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu muhteşem antik kentteki diğer yapıları ortaya çıkarmak için projelere destek vereceğiz.

Burada önemli bir antik tiyatronun kazı çalışmaları devam ediyor. Anadolu, antik tiyatrolar yönünden çok zengin. Anadolu medeniyetlerinin bu kadar zengin olması, bunun da turizm anlamında büyük katkılar sağlamasını önemsiyoruz. Türkiye’nin her tarafında sanayi ve teknolojiye yapılan yatırımların yanında şehirlerin potansiyelini ortaya çıkaracak, turizm, tarım gibi farklı alanlardaki projeleri destekliyoruz. Yaptığımız çalışmalarla Denizli’yi sanayi şehri olmanın yanında turizmin en önemli şehirlerinden biri haline getireceğiz”



Anadolu’nun 7. kilisesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Aydın, Denizli ve Muğla illerinin kalkınmasına yönelik faaliyetler yürüten GEKA, 2013 yılından bu yana sağladığı destekler ile Laodikya’daki 2 önemli yapıyı gün yüzüne çıkarttı.



GEKA’nın Alternatif Turizm Mali Destek Programı kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin “Dünya Mirası Laodikya Uyanıyor” projesine verdiği destek ile Anadolu’nun 7’nci kilisesi olarak bilinen Laodikya Kilisesi’nin çatı projesi tamamlandı. Bu proje, 2016 yılında EUROPA NOSTRA jüri özel ödülüne layık görüldü. Çatı projesi ile kilisenin sürekli ziyarete açık hale gelmesi sağlandı. Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nün kazı çalışmalarını yürüttüğü yaklaşık 1 milyon 150 bin TL’lik projenin 750 bin TL’lik kısmı GEKA tarafından üstlenildi.



2200 yıllık tiyatro

Ajansın Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hazırladığı “Laodikya Batı Tiyatrosu Sizi Çağırıyor” adlı proje ile de kentte bulunan amfi tiyatroda kazı ve restorasyon çalışmaları son aşamaya geldi. 2200 yıllık tiyatronun mart ayında tamamlanması planlanıyor. 2 milyon 800 bin TL’lik proje bütçesinin 1 milyon 900 bin TL’si GEKA tarafından karşılandı. Denizli turizminin yeni gözdesi olan olan antik kente GEKA tarafından toplamda yaklaşık 2,6 milyon TL destek sağlanırken yaklaşık 4 milyon TL’lik yatırımın da önü açıldı.



İncil’de adı geçiyor

İncil’de adı geçen 7 kiliseden birine ev sahipliği yapan Laodikya, Hıristiyan dünyası tarafından kutsal hac merkezi olarak kabul ediliyor. İnanç turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip antik kentte farklı Hıristiyan gruplar tarafından ayinler düzenleniyor.



Bakan Varank’a Laodikya ziyaretinde Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli Milletvekilleri Ahmet Yıldız, Nilgün Ök, Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan eşlik etti.

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