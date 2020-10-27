Mustafa Varank, “Denizli Büyükşehir ile örnek bir işe imza atıyoruz” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Laodikya'yı ziyaret etti

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2008 yılında Türkiye'de ilk kez işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdiği Laodikya'yı ziyaret eden Bakan Varank, antik kentte restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Denizli'nin turizm potansiyelinde ciddi bir artış beklediklerini belirterek, Büyükşehir ile birlikte örnek bir işe imza attıklarını kaydetti.

Bir dizi ziyaret ve program için Denizli'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kenti'ni ziyaret etti. Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'ten bilgi alan Bakan Varank, Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2008 yılında Türkiye'de ilk kez işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına verdiği desteklerle ayağa kaldırılan antik kenti gezdi. Suriye Caddesi ve Tapınak A ile başlayan incelemede İncil'de adı geçen 7 kiliseden biri olan Laodikya Kilisesi'ni gezen Varank, Büyükşehir Belediyesinin ve GEKA'nın destekleri ile restorasyon çalışması sürdürülen 2200 yıllık Batı Tiyatrosu hakkında bilgi aldı.



"Laodikya'nın ziyaretçi sayısı 40 binden 200 bine çıktı"

Laodikya Antik Kenti'ndeki restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Denizli'nin turizm potansiyelinde ciddi bir artış beklediklerini belirten Varank, "Biliyorsunuz bakanlığımızın en önemli ajandalarından bir tanesi de yerel kalkınmayı desteklemek. Bu manada kalkınma ajanslarıyla yerelin potansiyelini ortaya çıkaracak projelere destek veriyoruz. Laodikya'da da bundan önce bir kilisenin restorasyonuna destek vermiştik. Bu kilisenin restorasyonundan sonra Laodikya'nın ziyaretçi sayısı 40 binden 200 bine çıktı. Bundan sonraki dönemde de yine kalkınma ajansımızla ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu muhteşem antik kentteki diğer yapıları ortaya çıkarmak için projelere destek veriyoruz” dedi.



"Denizli'yi turizmin en önemli şehirlerinden biri haline getireceğiz"

Batı Tiyatrosu'nun restorasyon çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Bakan Varank, " Türkiye ve Anadolu coğrafyası antik tiyatrolar yönünden çok zengin. Arkamızda gördüğümüz eser 98,5 metre genişliğe sahip bir antik tiyatro. Tabi Anadolu medeniyetlerinin bu kadar zengin olması Türkiye'nin bunlara ev sahipliği yapması ve bunun da turizm anlamında büyük katkılar sağlamasını biz önemsiyoruz. Türkiye’nin her tarafında sanayiye ve teknolojiye yatırımın yanında şehirlerin potansiyelini ortaya çıkaracak çok farklı projeleri de destekliyoruz. Laodikya'da da böyle bir projeye destek vermekten mutluluk duyuyoruz. 2200 yıllık bir tarihe uzanan bir mekandan bahsediyoruz. Burada yaptığımız çalışmalarla Denizlimizi sanayi ve tarım şehri olmanın yanında turizmin de en önemli şehirlerinden biri haline getireceğiz" diye konuştu.



Restorasyon çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi ile birlikte destek verdiklerini kaydeden Bakan Varank, "Bu antik tiyatro gün yüzüne çıkartıldığında hem burası bir ziyaret mekanı olacak hem de gerçek bir tiyatro olarak kullanılacak. Biz de Bakanlık olarak Kalkınma Ajansıyla buranın kazı çalışmalarına maddi destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Varank'a, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve protokol üyeleri eşlik etti.

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