Mustafa Varank, “Denizli Büyükşehir ile örnek bir işe imza atıyoruz” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Laodikya'yı ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Varank, “Denizli Büyükşehir ile örnek bir işe imza atıyoruz” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Laodikya'yı ziyaret etti

İHA

Mustafa Varank, “Denizli Büyükşehir ile örnek bir işe imza atıyoruz” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Laodikya'yı ziyaret etti

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2008 yılında Türkiye'de ilk kez işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdiği Laodikya'yı ziyaret eden Bakan Varank, antik kentte restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Denizli'nin turizm potansiyelinde ciddi bir artış beklediklerini belirterek, Büyükşehir ile birlikte örnek bir işe imza attıklarını kaydetti.
Bir dizi ziyaret ve program için Denizli'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kenti'ni ziyaret etti. Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'ten bilgi alan Bakan Varank, Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2008 yılında Türkiye'de ilk kez işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına verdiği desteklerle ayağa kaldırılan antik kenti gezdi. Suriye Caddesi ve Tapınak A ile başlayan incelemede İncil'de adı geçen 7 kiliseden biri olan Laodikya Kilisesi'ni gezen Varank, Büyükşehir Belediyesinin ve GEKA'nın destekleri ile restorasyon çalışması sürdürülen 2200 yıllık Batı Tiyatrosu hakkında bilgi aldı.

"Laodikya'nın ziyaretçi sayısı 40 binden 200 bine çıktı"
Laodikya Antik Kenti'ndeki restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Denizli'nin turizm potansiyelinde ciddi bir artış beklediklerini belirten Varank, "Biliyorsunuz bakanlığımızın en önemli ajandalarından bir tanesi de yerel kalkınmayı desteklemek. Bu manada kalkınma ajanslarıyla yerelin potansiyelini ortaya çıkaracak projelere destek veriyoruz. Laodikya'da da bundan önce bir kilisenin restorasyonuna destek vermiştik. Bu kilisenin restorasyonundan sonra Laodikya'nın ziyaretçi sayısı 40 binden 200 bine çıktı. Bundan sonraki dönemde de yine kalkınma ajansımızla ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu muhteşem antik kentteki diğer yapıları ortaya çıkarmak için projelere destek veriyoruz” dedi.

"Denizli'yi turizmin en önemli şehirlerinden biri haline getireceğiz"
Batı Tiyatrosu'nun restorasyon çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Bakan Varank, " Türkiye ve Anadolu coğrafyası antik tiyatrolar yönünden çok zengin. Arkamızda gördüğümüz eser 98,5 metre genişliğe sahip bir antik tiyatro. Tabi Anadolu medeniyetlerinin bu kadar zengin olması Türkiye'nin bunlara ev sahipliği yapması ve bunun da turizm anlamında büyük katkılar sağlamasını biz önemsiyoruz. Türkiye’nin her tarafında sanayiye ve teknolojiye yatırımın yanında şehirlerin potansiyelini ortaya çıkaracak çok farklı projeleri de destekliyoruz. Laodikya'da da böyle bir projeye destek vermekten mutluluk duyuyoruz. 2200 yıllık bir tarihe uzanan bir mekandan bahsediyoruz. Burada yaptığımız çalışmalarla Denizlimizi sanayi ve tarım şehri olmanın yanında turizmin de en önemli şehirlerinden biri haline getireceğiz" diye konuştu.

Restorasyon çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi ile birlikte destek verdiklerini kaydeden Bakan Varank, "Bu antik tiyatro gün yüzüne çıkartıldığında hem burası bir ziyaret mekanı olacak hem de gerçek bir tiyatro olarak kullanılacak. Biz de Bakanlık olarak Kalkınma Ajansıyla buranın kazı çalışmalarına maddi destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bakan Varank'a, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve protokol üyeleri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Zolan, “Mevlid Kandilinin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını diliyorum”
YEREL HABERLER Başkan Zolan, “Mevlid Kandilinin huzur ve mutluluğuna ...
Bölgesel kalkınma hamlesiyle turizmin yeni gözdesi; Laodikya Bakan Varank; “En önemli ajandalarımızdan biri yerel kalkınmayı desteklemek” “Şehirlerin potansiyelini ortaya çıkaracak projeleri destekliyoruz”
YEREL HABERLER Bölgesel kalkınma hamlesiyle turizmin yeni gözdesi; ...
Denizli’de yerli solunum cihazlarının kullanımı artıyor
YEREL HABERLER Denizli’de yerli solunum cihazlarının kullanımı ...
Başkan Örki’den Mevlit Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Örki’den Mevlit Kandili mesajı
Ali Çetin: “Bariz penaltı olduğunu herkes görüyor” Denizlispor Başkanı Ali Çetin: “6 tane sakatla izledi bugün Denizlispor’u Türkiye” “Kucak dolusu hakkı da yenince insanın hakikaten ağrına gidiyor, yazıktır”
YEREL HABERLER Ali Çetin: “Bariz penaltı olduğunu herkes ...
Prosinecki: “VAR’a gidiliyor ve çok net olan bir penaltı görülmüyor” Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: “Buraya gelmeden üç kere seyrettim pozisyonu ve açıkçası net bir penaltıydı”
YEREL HABERLER Prosinecki: “VAR’a gidiliyor ve çok net olan bir ...
Sergen Yalçın: “Beşiktaş tarihinin en zor antrenörlük görevini ben yapıyorum” Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: “Futbolda ofansif ya da defansif diye bir şey yoktur” “Lütfen tercihlerimize de saygı duyun”
YEREL HABERLER Sergen Yalçın: “Beşiktaş tarihinin en zor antrenörlük ...
Süper Lig: Denizlispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Bakan Varank, Denizli ziyaretini Loadikya Antik Kentinde gün batımına karşı tamamladı Bakan Varank, “Loadikya’ya destek vererek Denizlimizi en önemli turizm şehri yapacağız”
YEREL HABERLER Bakan Varank, Denizli ziyaretini Loadikya Antik ...
Denizli’de son 7 günde uyuşturucu satıcılarına büyük operasyon
YEREL HABERLER Denizli’de son 7 günde uyuşturucu satıcılarına büyük ...
Denizli’ye kaçak yollarla gelen ürünlere el konuldu Kaçakçılara Denizli’de geçit verilmedi
YEREL HABERLER Denizli’ye kaçak yollarla gelen ürünlere el ...
Yakalama emri bulunan ve aranan 3 şahıs gözaltına alındı Aranan 3 şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Yakalama emri bulunan ve aranan 3 şahıs gözaltına ...
Denizli’de pandemi kurallarına uymayan 475 kişiye 437 bin 882 TL ceza Denizli’de bir haftada 437 bin 882 TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Denizli’de pandemi kurallarına uymayan 475 kişiye 437 ...
Denizli’de son bir hafta içerisinde 105 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli’de son bir hafta içerisinde 105 trafik kazası ...
Meme kanseri için ‘Farkındayız’ etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Meme kanseri için ‘Farkındayız’ etkinliği düzenlendi
Kumar operasyonunda spor ve iş adamları yakalandı Kumar oynanan apart dairesinden 30 şahıs çıktı İş adamları ve spor camiasının bulunduğu 30 kişi kumar oynarken yakalandı
YEREL HABERLER Kumar operasyonunda spor ve iş adamları ...
Denizli’de 584 farklı asayiş olayında 287 şüpheli gözaltına alındı Hırsızların üzerinden 2 adet el telsizi ele geçirildi Üst araması yapılan şahısların üzerinden silah ve tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Denizli’de 584 farklı asayiş olayında 287 şüpheli ...
YENİMEDYADER, İlyas ve Alperen’i unutmadı
YEREL HABERLER YENİMEDYADER, İlyas ve Alperen’i unutmadı
Belenardıç’ın yolları yenilendi
YEREL HABERLER Belenardıç’ın yolları yenilendi
Cumhuriyet coşkusu turnuvalarla kutlanacak
YEREL HABERLER Cumhuriyet coşkusu turnuvalarla kutlanacak
Bakan Varank, geleceğin mühendislerinin projelerini inceledi
YEREL HABERLER Bakan Varank, geleceğin mühendislerinin projelerini ...
Bakan Varank: Türkiye, 2020'yi asgari hasarla atlatacak
YEREL HABERLER Bakan Varank: Türkiye, 2020'yi asgari hasarla ...
Bakan Varank: Türkiye, 2020'yi asgari hasarla atlatacak
YEREL HABERLER Bakan Varank: Türkiye, 2020'yi asgari hasarla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X