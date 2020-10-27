Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Denizli’nin Buldan ilçesinde, ağaçta mahsur kalıp inemeyen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Buldan ilçesi Alanyazı Meydanı’nda gerçekleşti. Ağaca çıkan kedi inemeyince miyavlamaya başladı. Sesi duyan vatandaşlar kediyi indiremeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarma çalışmalarına başladı. itfaiyenin vincinin içine giren personel ağaca doğru yaklaşarak mahsur kalan kediyi eliyle alıp aşağıya indirdi. Mahsur kaldığı ağaçtan kurtarılan kedi özgürlüğüne kavuşunca olay yerinden uzaklaştı.
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