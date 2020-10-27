DTO Başkanı Erdoğan, Denizlililerin kandilini kutladı

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, halkın Mevlid Kandilini kutlayarak, “Peygamberimizin dünyaya teşriflerini kutladığımız bugünün hürmetine, Allah yapacağımız tüm dualarımızı kabul etsin” dedi.



Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Mevlid Kandili dolayısıyla yayınladığı yazılı mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Peygamberimizin doğduğu bu kutlu geceyi dua ve ibadetle karşılıyoruz. O’nun insanlığa rehber olan hayatını kendimize örnek kabul edip, kendimizi ona göre şekillendirmeliyiz. Merhamet timsali Peygamberimizin hoşgörüsü etrafında toplanmamız halinde, dünyamız daha yaşanabilir bir hale gelecektir. Bu mübarek günde Sevgili Peygamberimizi daha sık anmalı ve daha fazla anlamaya çalışmalıyız. Peygamberimizin doğum günü olan bu mübarek günde tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyor, insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum.”

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