Tablet dağıtımında erişimi olmayanlara öncelik Merkezefendi Belediyesi’nden tablet dağıtımı

Merkezefendi Belediyesi öğrencilerin online derse girebilmeleri için tablet dağıtacak. Bu kapsamda eşitliği sağlamak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan listeleri ayrıntılı inceleyerek hiçbir şekilde erişim sağlamayan öğrencilere öncelik gösterileceği bildirildi.

Merkezefendi Belediyesi’nden eğitime destek devam ediyor. EBA derslerine daha rahat erişebilmeleri için tableti olmayan öğrencilere tablet dağıtma kampanyası başlattı. Merkezefendi Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan listelerin ayrıntılı incelenmesi sonucunda, evinde interneti, tableti, bilgisayarı olmayan ve uzaktan eğitime hiçbir şekilde erişim sağlayamayan ve bu imkansızlıklar içinde okullarda oluşturulan EBA destek merkezlerine giderek eğitim almaya çalışan öğrencilere tablet hediye ediyor. Ekonomik durumu en elverişsiz olan ailelerden başlamak kaydı ile dağıtıma başladıklarını belirten Başkan Doğan, “Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve EBA online eğitimlerine hiç giriş sağlayamayan çocuklarımızın bulunduğu listeyi esas alarak; ekonomik durumu en elverişsiz olan ailelerden başlamak kaydı ile dağıtıma başladık. Sevgili öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Amacımız, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize eğitim alanında her türlü desteği sağlamak. Bizler için eğitim, çok önemli. Hiçbir öğrencimizin eğitiminin aksamaması en büyük temennimiz. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz” dedi.

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