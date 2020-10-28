Cumhuriyet Bayramı, konvoylarla kutlanacak

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Çameli Kaymakamı Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlamak için araçları olan vatandaşları konvoya davet etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurt genelinde korona virüs sebebiyle tedbirlerin gölgesinde kutlanacak. Çameli ilçesinde salgın tedbirleri göz önünde bulundurularak konvoy oluşturulacak. 29 Ekim Perşembe günü saat 12.00’da gerçekleşecek olan konvoy için Kaymakam Kerem Yenigün, aracı olan vatandaşları konvoya davet etti. Cadde üzerinde ikamet vatandaşların ise balkonlardan bayraklarla bayram coşkusuna ortak olmalarını istedi.

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