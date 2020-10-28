Büyükşehir, Cumhuriyet Bayramı’nda otobüsleri ücretsiz yaptı

Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi Direktörü: "Her seçimde başarısızlıkları örtmek için Müslümanlar hedef gösterilmemeli"

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim 2020 Perşembe günü belediye otobüslerini ücretsiz yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla belediye otobüslerini ücretsiz yaptı. Cumhuriyet'in ilanının 97. yıldönümünde de belediye otobüslerini ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunan Denizli Büyükşehir Belediyesi geleneği bu yılda sürdürüyor. Buna göre 29 Ekim 2020 Perşembe günü vatandaşlar belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm hemşehrilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu kutsal vatan için kanını ve canını veren tüm kahramanları rahmet ve minnetle yad ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.