Pamukkale Belediyesi’nden 29 Ekim’e özel bir birinden çeşitli etkinlikler Başkan Örki; “Türk Milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” “Demir Atlılar Cumhuriyeti’in 97. Yılını Kutluyor” konvoyu Pamukkale Belediyesi’nden “İşgalden Cumhuriyet’e” adlı gösteri

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97’inci Yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı. Başkan Örki, “Her yıl 29 Ekim’de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlığının ilelebet süreceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz. 29 Ekim’de gündüz motosiklet korteji ve akşam da“İşgalden Cumhuriyete” adıyla özel bir etkinlik de düzenlenecek” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti 97’inci Yaşını 29 Ekim’de kutlamaya hazırlanıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili olarak bir mesaj yayımladı. Başkan Örki, “Büyük Türk Milleti’nin altın harflerle yazılmış nice zaferlerini perçinleyen 29 Ekim’in 100’üncü yılına yaklaşırken, gururumuz katlanarak artmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, büyük ulusumuzun gücüyle elde edilen bağımsızlığımızın ilan edilişinin 97.yılını kutluyoruz. Bizler, Türk Milleti olarak, her zaman DevletMillet el ele olmayı başararak, bağımsızlığa göz diken hainlere göz açtırılmadık, açtırmayacağız. 29 Ekim tarihinin yüklediği sorumluluğu aklından çıkarmayacak olan Türk Milleti, genciyle, yaşlısıyla ilelebet Cumhuriyetimizin yılmaz savunucuları olmaya devam edecektir. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve vatan toprağı uğruna canlarını hiçe sayan milli mücadelemizin bütün şehit, gazilerini rahmet ve şükranla anıyor, Türk Milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” dedi.



Pamukkale Belediyesi personellerinden oluşan “İşgalden Cumhuriyet’e” adlı gösteri

Pamukkale Belediyesi, Cumhuriyet’in 97’inci Yılının kutlanacağı bu 29 Ekim’de özel etkinlikler düzenledi. Türkiye Motosiklet Platformu ile ortaklaşa düzenlenen “Demir Atlılar Cumhuriyeti’in 97. Yılını Kutluyor” adıyla yapılacak olan etkinlik saat 15.00’de Pamukkale Belediyesi YSE yerleşkesinde başlayacak. Hazırlıkların ardından motosikletlerden oluşacak konvoy şehir turu atacak. Bayraklarla süslenecek olan konvoyda yer alacak motosikletliler daha sonra Asri Mezarlık’taki şehitliği ziyaret edecek. Kortejde yer alanlar daha sonra Pamukkale Belediyesi Kocaçukur Tesisleri’nde bir araya gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşayacaklar. Pamukkale Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir diğer etkinliği ise akşam saatlerinde düzenlenecek. “İşgalden Cumhuriyete” adıyla hazırlanan ve 29 Ekim 2020 Perşembe günü saat 20.00’de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan etkinlikte, tiyatro, müzik, şiir ve halk oyunları gösterisi yapılacak. Bu gösterinin özelliği ise gösterilerde Pamukkale Belediyesi personellerinin sahne alacak olması. Genel Sanat Yönetmenliğini Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan’ın yapacağı gösteride, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları 29 Ekim için sahneye çıkacak. Pamukkale Belediye Orkestrası’nın ilk kez sahne alacağı “İşgalden Cumhuriyet’e” adlı gösteri, Korona virüs önlemleri çerçevesinde ateş ölçümü, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilerek izlenebilecek.

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