DTO Başkanı Erdoğan istedi, Bakan Varank müjdeyi verdi Başkan Erdoğan; “Sanayimizin çeşitlenmesini sağlamaya çalışıyoruz” “TOGG, İHA VE SİHA’ların yedek parçalarını üretebiliriz” Bakan Varank; “Merkez, Denizli’de kurulabilir”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Denizli programında yaptığı görüşmede, bakanlığın pilot uygulamalarında yer almayı arzu ettiklerini ifade ederek, “2021 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilecek yenilik merkezlerinden birinin Denizli’de kurulmasını istiyoruz” dedi. Başkan Erdoğan’ın talebini olumlu karşılayan Bakan Varank, merkezin Denizli’de kurulabileceğini ve yalın üretim konusunda uygulamalı danışmanlık hizmetinin verilebileceğini belirtti.

DTO Başkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, Denizli programı faaliyetleri hakkında kısa bilgiler verdi. Denizli Ticaret Odası olarak, en kapsamlı ve Denizli’nin en yüksek destek bütçeli, tamamen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli ve Avrupa Birliği’nden 5 milyon Euro hibeli Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi’ni hayata geçirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, “Şehrimizde sanayimizin çeşitlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Projemizi, Denizli OSB'de tahsis edilen 1000 metrekarelik kapalı alanda kuracağımız merkezde uygulamaya geçireceğiz. Merkezimizde, uçak, araba, helikopter, drone, yat, kayık ve kano parçaları, kayak takımı ile golf sopasının yanı sıra çalgı aletlerinin kasaları üretilebilecek. Covid19 salgınıyla değeri daha çok anlaşılan, ameliyathanelerde kullanılan önlükler ile ameliyat masalarında kullanılan tekstil ürünleri gibi tek kullanımlık malzemelerin geliştirilmiş numuneleri üretilebilecek. İnşaatlar için beton ile birleştirilebilen, ağırlığı azaltan, mukavemeti ve mimari kaliteyi artıran tekstil ürünleri dizayn edilebilecek. Otomotiv, medikal, tekstil ve ambalaj sektörlerinde kullanılabilecek ürünlerde, ultrasonik dikiş makinesiyle hava geçirmeyen dikişler yapılabilecek. İtfaiyeciler için güç tutuşur hatta yanmaz kumaşlar tasarlanabilecektir” dedi.



“TOGG, İHA VE SİHA’ların yedek parçalarını üretebiliriz”

Erdoğan, teknik tekstil merkezindeki prototip üretim makineleriyle Teknik Tekstile Dönüşüm Projesini taçlandırmak istediklerini aktardı. Başkan Erdoğan, “Gerek yerli otomobilimiz TOGG'un göğüslük, tavan kaplama, koltuk, ön konsol, kaporta, hava filtresi gibi parçalarını, gerekse drone, İHA ve SİHA'larımızın aksam, sarf malzemesi ve yedek parçalarını imal ederek, milli kalkınma hamlemize katkı sunmak istiyoruz. KOSGEB desteklerinden faydalanan en güçlü odalardan birisiyiz” dedi. Erdoğan, girişimcilik eğitimlerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyonları, ArGe İnovasyon ve tekno yatırım destekleri ile üyelerine 2019 yılında 45 milyon TL destek sağladıklarını belirtti.



“Yenilik merkezlerinden birinin Denizli’de kurulmasını istiyoruz”

Denizli olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın pilot uygulamalarında yer almayı arzu ettiklerini, böylece sanayi ve üretim altyapılarını daha da geliştirebileceklerini dile getiren Erdoğan, “2021 yılında Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilecek yenilik (inovasyon) merkezlerinden birinin Denizli’mizde kurulmasını istiyoruz. Bu sayede imalat sanayi, tarım, gıda, kimya, tekstil ve konfeksiyon gibi sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler üretilebilecek, ortak bir çalışma, paylaşım ortamı oluşturularak işletmelerimizin daha çok büyümelerine ve daha fazla istihdama yönelmelerine yol açılacaktır. İhracat ve ekonomide ilk 10'da yer alan, örnek girişimciliği ile bilinen Denizli’mize, bu türdeki yeni yatırımlar çok yakışacaktır” diye konuştu.



“Merkez, Denizli’de kurulabilir”

Bakan Varank, yenilik merkezinin Denizli’de kurulabileceğini ifade ederek, “Kurulacak model fabrika veya yenilik merkezinde, üreticilere yalın üretim konusunda uygulamalı danışmanlık hizmeti verilebilecektir” dedi.

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