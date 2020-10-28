Denizlispor´un yeni transferi Dossevi karantina altında 

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig ekibi Yukatel Denizlispor´un Togolu sağ kanat oyuncusu Dossevi´nin Beşiktaş maçı öncesi girdiği koronavirüs testi pozitif çıktı. İkinci testi negatif sonuçlanan oyuncu, tedbir amacıyla Beşiktaş´a karşı forma giyemedi.
Denizlispor, Beşiktaş ile oynadığı ve 3-2 kaybettiği lig maçından 2 gün önce koronavirüs testine girdi. Futbolculardan Mathieu Dossevi´nin test sonucu pozitif çıktı. Togolu sağ kanat oyuncusu, ikinci testin sonucunun negatif çıkmasına rağmen tedbir amacıyla karantinaya alındı.
Bu nedenle Beşiktaş maçının kadrosunda yer alamayan Dossevi´nin evinde kendini izole ettiği belirtildi. Cumartesi günü tekrar koronavirüs testine girecek olan Dossevi´nin, pozitif bulguya rastlanmaması durumunda takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-10-28 13:07:50
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