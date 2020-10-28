Başkan Zolan, “Türk milleti, büyük zaferini cumhuriyeti ilan ederek taçlandırmıştır”

Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Osman Zolan, "İşgalci güçlere karşı dünyadaki mazlum milletlere örnek bir kurtuluş mücadelesi veren Türk milleti, büyük zaferini milli iradeyi esas alan cumhuriyeti ilan ederek taçlandırmıştır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yılını milli birlik ve beraberlik içinde kutlamanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Osman Zolan, şunları kaydetti:

"29 Ekim 1923, gurur dolu tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet, necip milletimizin kendini bir an bile düşünmeden, vatanın bağımsızlığı için mücadele eden tüm kahramanlarımızın canıyla, kanıyla kazandığı bir zaferdir. Ruhunda bağımsızlık, vatan sevgisi, millet aşkı, hoşgörü ve aydınlanma vardır. İşgalci güçlere karşı dünyadaki mazlum milletlere örnek bir kurtuluş mücadelesi veren Türk milleti, büyük zaferini milli iradeyi esas alan cumhuriyeti ilan ederek taçlandırmıştır."



“97. yaşını kutladığımız Cumhuriyet Bayramımızı yürekten kutluyorum”

29 Ekim 1923'te kurulan cumhuriyetin, 97 yıldır ülkeyi bir meşale gibi aydınlattığını ve bu meşalenin hiç bir zaman sönmeyeceğini vurgulayan Başkan Zolan, "Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin yarınları için çalışmak, mücadele etmek ve gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Bizlere yurdumuz üzerinde bağımsız ve hür yaşamamız için cumhuriyeti armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu ülke için kanını döken, canını veren gazilerimize ve şehitlerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, 97. yaşını kutladığımız Cumhuriyet Bayramımızı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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