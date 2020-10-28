Karantinadaki vatandaştan Kızılay’a duygulandıran teşekkür Karantinaki vatandaş; "Bizleri doyuran, aç koymayan, giydiren, açıkta koymayan kuruluşa teşekkürler” Başkan Adem Salih Deniz; “Cama koyduğu yazı ile bizleri duygulandırdı”

Yurtiçi ve yurtdışında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Kızılay, Denizli Cevat Akşit KYK Yurdunda karantinada olan vatandaşlardan teşekkür geldi. Bir vatandaş, camdan aşağı sarkıttığı kartonda yazan yazı ile Kızılay’a teşekkür etti. Kartonda ise, “Denizli ilinin gururu Kızılay. Bizleri doyuran, aç koymayan, giydiren, açıkta koymayan kuruluşa teşekkürler” yazısı duygusal anlar yaşattı.

Kan ihtiyacını karşılamanın dışında toplumsal olaylarda da ön saflarda yer alan kuruluşlardan biri Türk Kızılay’ı, vatandaşlardan teşekkür almaya devam ediyor. Yurtiçi ve yurtdışında ihtiyaç sahiplerinin yardımına ilk koşan kuruluşlardan biri olan Kızılay’ın Denizli Şube gönüllüleri takdir toplamaya devam ediyor. Denizli kent genelinde karantinada bulunan vatandaşlarla erzak yardımlarının ulaştırıldığı faaliyetlerle yanı sıra merkezde de çalışmalarını sürdüren Kızılay’a bir teşekkür de Denizli Cevat Akşit KYK Yurdunda bulunan vatandaşlardan geldi. Karantinada bulunan bir vatandaş, camdan aşağı sarkıttığı yazı ile Kızılay’a ve gönüllülerine teşekkür etti. Kartonda, “Denizli ilinin gururu Kızılay. Bizleri doyuran, aç koymayan, giydiren, açıkta koymayan kuruluşa teşekkürler” yazısını gören gönüllüler duygusal anlar yaşadı.



“Cama koyduğu yazı ile bizleri duygulandırdı”

Vatandaşın duygulandıran teşekkürüne, karşılık veren Türk Kızılay’ı Denizli Şube Başkanı Adem Salih Deniz, Kızılay olarak her zaman vatanın ve vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Deniz, “Hayırseverlerimizin destekleri ile Sarayköy dahil bir çok ilçede gönüllülerimiz tarafından karantinada bulunan vatandaşlarımızın erzak ihtiyaçları tarafımızca karşılanıyor. Bununla ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Cevat Akşit Yurdu’nda kalan vatandaşlardan bir tanesi cama koyduğu yazı ile bizleri duygulandırdı. Bizler de vatandaşlarımız adına hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Onların maddi ve manevi destekleri olmasa biz bu işleri gerçekleştiremeyiz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

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