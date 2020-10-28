Film gibi soygun girişiminin şüphelilerinden biri şirketin güvenlik görevlisi çıktı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde özel bankaların para toplama merkezine soygun girişiminde bulundukları iddiasıyla polis ekiplerince yakalanıp, bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden B.Y., Ç.H. ve K.S. tutuklandı. Diğer şüpheliler M.A. ile İ.Y. ve R.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden serbest kalan R.T.'nin adliyeye götürülmeden önce yapılan sağlık kontrolünde koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. R.T.'den 14 gün evde karantinada kalması istendiği öğrenildi.Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-10-28 15:28:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.