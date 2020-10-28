Savcı ve polis yalanı ile yüklü miktarda altın ve para dolandıran zanlı tutuklandı



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp, "Muğla'daki kuyumcu soygununda kimliğiniz olay yerinde bulundu, FETÖ terör örgütü ile bağlantınız olabilir" diyerek 3 kişiyi yüklü miktarda altın ve para dolandırdığı tespit edilen zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayetler üzerine kentte dolandırıcılık yaptığı tespit edilen bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Kendini savcı ve polis olarak tanıtan şüphelinin, telefonla irtibat kurduğu ve "FETÖ terör örgütü ile bağlantınız olabilir, Muğla'daki kuyumcu soygununda kimliğiniz olay yerinde bulundu, yanınızda bulunan paraların ve altınların hepsinin parmak izini alacağız" diyerek korkuttukları kişileri yüklü miktarda dolandırdığı tespit edildi.

Güvenlik kamerası ve şüphelinin kullandığı otomobile ait plaka tanıma sistemi kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının kimliğini belirledi. Belirlenen adrese dün operasyon düzenleyen polis, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, bugün öğle saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YÜKLÜ MİKTARDA ALTIN VE PARA DOLANDIRMIŞ

Zanlının kendini savcı ve polis olarak tanıtıp 3 kişiyi dolandırdığı belirtildi. Zanlının dolandırdığı kişilerden bu yöntemle toplam 15 bin 550 euro, 71 bin 750 TL, 5 cumhuriyet altını, 2 ata altını, yarım altın, 10 çeyrek altın, 17 bilezik, 20 gram altın, altın küpe, altın yüzük, altın zincir ve yonca altın aldığı tespit edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-10-28 16:44:38



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