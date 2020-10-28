Merkezefendi Belediyesinden esnaf ve vatandaşa Türk bayrağı

Merkezefendi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bayramyeri, Atatürk Bulvarı ve Delikliçınar Meydanı’ndaki esnafı ziyaret etti. Başkan Doğan, esnafın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak iş yerlerine asmaları için Türk Bayrağı hediye etti. İş yeri çalışanları Başkan Doğan’a teşekkür ederek aldıkları Türk Bayraklarını dükkânlarına astı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan, Necdet Yılmaz ve Fatih Coşkun da eşlik etti.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutlayacağız. Cumhuriyet Bayramı’nı idrak etmenin heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramı öncesi esnafımıza ve vatandaşımıza Türk Bayrağı hediye ettik. Onlar da hediye ettiğimiz Türk Bayraklarını iş yerlerine, evlerine asarak ilçemizi ve ilimizi Türk Bayrakları ile donatacaklar. Haydi Merkezefendi; Cumhuriyet Bayramı’nda Merkezefendi’miz kırmızıyla beyaza bürünsün” diye konuştu.

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