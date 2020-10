Soygun soruşturmasında tutuklanan biri CHP'li yönetici diğeri güvenlik görevlisi CHP Denizli il yöneticisi, para transfer merkezini soyma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanan 3 soyguncuyla aralarındaki telefon konuşmalarından dolayı tutuklandı CHP'li yöneticinin soygundan 2 ay sonra İl Emniyet Müdürünü ziyaret ettiği ortaya çıktı

Denizli’de temizlikçi kılığında geldikleri bankalar arası para transfer merkezi soyma girişimleri olumsuz sonuçlanan 3 şüpheli ve onlara yardım eden 3 kişi yakalandı. Tutuklanan 3 şüpheliden CHP Denizli İl Yöneticisi Ç.H'nin, soygundan 2 ay sonra İl Emniyet Müdürünü ziyaret edip fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

28 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda, Hüdai Oral Caddesi üzerinde bulunan para transfer merkezine temizlikçi kılığında gelen 3 kişi, güvenlik görevlilerini silahla etkisiz hale getirerek içerisinde 13 milyon TL'nin bulunduğu merkezi soymaya çalışmıştı. Güvenlikçini direnişiyle karşılaşan soyguncular, amaçlarına ulaşamadan geldikleri gibi otomobillerine binerek kaçmışlardı.



Şüphelilerden biri şubede çalışan güvenlik görevlisi, diğeri CHP yöneticisi

Yapılan inceleme ve araştırmalar sonrası Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, soyguna karışan şüphelilerin kimliklerini tek tek tespit etti. Özel Harekat desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucu soyguna karışan B.Y., M.A., K.S., R.T., İ.Y. ve Ç.H. gözaltına aldı.

Şüphelilerden M.A’nın para toplama merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, soygun için içeriden şüphelilere bilgi sızdırdığı, olay günü izinli olduğu öğrenildi. Olaya adı karışan CHP Denizli İl Yöneticisi Ç.H'nin ise olayın ardından şüpheliler ile telefonla görüştüğü belirlendi. Şubeye temizlik görevlisi görünümünde giren kişinin ise M.A.’nın akrabası B.Y., diğerlerinin de arkadaşları olduğu tespit edildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden B.Y., CHP Denizli İl Yöneticisi Ç.H. ve K.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A., R.T. ve İ.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



CHP’li yönetici tedbir amaçlı tutuklandı

CHP Denizli İl Yöneticisi Ç.H'nin soyguna adı karıştığı içim tutuklandığını doğrulayan Denizli CHP yöneticileri, Ç.H'nin diğer şüpheliler ile aralarındaki telefon konuşmasından dolayı tedbir amaçlı tutuklandığını ve soruşturmanın savcılık tarafından sürdürüldüğünü belirtti.

Öte yandan, soyguna adı karıştığı için tutuklanan CHP Denizli İl Yöneticisi Ç.H'nin olaydan 2 ay sonra İl Emniyet Müdürünü makamında ziyaret ettiği ve parti yönetimiyle birlikte fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

