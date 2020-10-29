Miniklerin Cumhuriyet Bayramı için yaptıkları görseller beğeni topladı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de anaokulu öğrencilerinin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ellerini boyayıp baskı yaparak oluşturdukları Atatürk resimleri ve Türkiye haritası, ilgi gördü
Merkezefendi ilçesindeki özel bir anaokulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nı düzenledikleri etkinliklerle kutladı. Atatürk baskılı tişört giyen öğrenciler, 'Cumhuriyet Coşkusu' temalı boyama etkinliği düzenledi. Fırça yardımıyla ellerini boyayan öğrenciler, öğretmenlerinin de yardımıyla çeşitli zeminler üzerine baskı yaptı. Eğlenceli etkinlikte, öğrencilerin el izleriyle oluşturduğu, Atatürk resmi, Türkiye haritası beğeni gördü.
Okul Müdürü Sultan Yılmaz, 2-6 yaş arası çocukların eğitim gördüğü okullarında cumhuriyet coşkusunu yaşadıklarını söyledi. Çocuklara cumhuriyeti yaptıkları çalışmalarla öğrettiklerini belirten Yılmaz, "Kendileri küçük yürekleri büyük öğrencilerimizle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz. Atatürk' ün yolunda ilerleyen çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Çocuklar keyifli bir boyama çalışması yaptı. El izleriyle Türkiye haritası ve Atatürk resmi yapıldı" dedi.
Sınıf öğretmeni Tuğba Çakıl ise, 3 haftadır Cumhuriyet Bayramı için hazırlık yaptıklarını belirtip, "Öğrencilerimiz özellikle 'Cumhuriyet Coşkusu' temalı baskı çalışmasında çok eğlendi. Çocuklar bu çalışmayla cumhuriyet konusunda bilgi sahibi oldu hem de grup çalışmasına katılarak kendilerini geliştirdi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-10-29 12:32:05
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