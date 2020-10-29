

Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)DENİZLİ'de Büyükşehir Belediye Bandosu, TIR ve mobil araçlarla cadde ve sokaklarda marşlar çalarak, vatandaşlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin, cumhuriyetin ilanının 97'nci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı program vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Pandemiden dolayı vatandaşların bayram coşkusunu evinde yaşaması için özel bir program düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı TIR'ı ve mobil ekiplerle bayram coşkusunu Denizli'ye yaşattı. Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu, TIR ve mobil araçlarda yerini alarak, sabah saatlerinden itibaren kentin dört bir yanında marşlar çaldı. Cadde, meydan ve sokaklarda Türk bayrakları eşliğinde bando takımını gören vatandaşlar büyük sürpriz yaşadı.

DENİZLİ, KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ

Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında şehrin tüm caddelerini kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla donatırken, hazırlanan Cumhuriyet Bayramı TIR'ı şehrin ana arter ve meydanlarında, diğer mobil araçlar ise kent genelinde coşkulu marşlar çalarak vatandaşların bayram coşkusunu doyasıya yaşamasını sağladı.

CADDE VE MEYDANLARDAN MARŞLAR YÜKSELDİ

29 Ekim için özel olarak hazırlanan Cumhuriyet Bayramı TIR'ı ve bayraklarla süslenen Denizli Büyükşehir Belediyesi araçları, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı önünden kortej oluşturarak, yola çıktı. Cumhuriyet Bayramı TIR'ı üzerindeki Büyükşehir Belediye Bandosu, yol boyunca marşlar çaldı. Bando, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda da mini bir konser verdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın selamladığı Cumhuriyet Bayramı TIR'ı vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

'CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN'

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha coşku ve gururla kutladıklarını söyleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Büyükşehir Bandomuz bugün cadde cadde, sokak sokak vatandaşlarımızla buluşuyor. Vatandaşımıza bayram coşkusu yaşatmak için böyle bir program hazırladık. Tüm hemşehrilerimizin ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu güzel vatanın hürriyeti uğruna kanını döken tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-10-29 16:14:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.