Pamukkale'de Cumhuriyet Bayramı motosiklet kortejiyle kutlandı



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ (DHA)DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesi, Türkiye Motosiklet Platformu ile ortaklaşa yapılan 'Demir Atlılar Cumhuriyet'in 97'nci Yılını Kutluyor' adlı etkinlikte yaklaşık 300 motosikletliyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Motosikletliler ellerinde bayraklarla caddelerde tur attı.

Tüm yurtta olduğu gibi Pamukkale'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Pamukkale Belediyesi ile Türkiye Motosiklet Platformu'nun ortaklaşa düzenlediği 'Demir Atlılar Cumhuriyet'in 97'nci Yılını Kutluyor' etkinliğine yaklaşık 300 motosikletli vatandaş katıldı. Türk Bayrakları ve Azerbaycan bayrakları ile süslenen motosikletleriyle cumhuriyet kortejine katılan demir atlılar, ilçe sınırları içinde tur atarak, cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadılar. Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki de motosikletiyle konvoyun en ön sırasındaki yerini aldı. Pamukkale Belediyesi'nin YSE'deki yerleşkesinden başlayan şehir turu İstiklal Caddesi, Pelitlibağ Caddesi, Kayalık Caddesi, Gazi Bulvarı, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Lise Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Demokrasi Meydanı, Ulus Caddesi, Antalya Bulvarı, Fatih ve Deliktaş mahallelerinden geçerek Asri Mezarlık'a kadar sürdü. Burada şehitlik ziyareti gerçekleşirken, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunduktan sonra şehitlerin ruhuna dualar edildi. Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

FİNAL BEYAZ CENETTE OLDU

Demir Atlılar Cumhuriyet'in 97'nci Yılını Kutluyor kortejine katılan motosikletlerin şehitliklerden sonraki durağı Pamukkale Belediyesi'nin travertenler altındaki Kocaçukur Tesisleri oldu. Motosikletliler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenlerinin eteklerinde bir araya geldi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci Kuruluş yıl dönümünde böylesine güzel bir etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan onur duydum. Motosikletlerimizle oluşturduğumuz konvoy, şehrimizin caddelerinden geçerken vatandaşlarımızın ilgisi tüylerimi diken diken etti. Yağmur da yağsa soğuk da olsa bu ülkede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkulu kutlanır. Bunu hep birlikte gösterdik" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Denizli / Merkez Ramazan ÇETİN

2020-10-29 19:24:52



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