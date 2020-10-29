Denizli'de coşkulu Cumhuriyet yürüyüşü 

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ Demokrasi Platformu tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi.

Saat 18.00'de Denizli Atatürk Stadı önünde başlayan yürüyüşte, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu Denizli Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü ve Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan da yer aldı. Koronavirüs nedeniyle sınırlı sayıda katılımla gerçekleşen yürüyüşte, katılımcılar Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.

Yaklaşık 1 kilometre yürüyen vatandaşlar, "Atatürk'ün askerleriyiz", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attı. Yürüyen vatandaşlara evlerde oturanlar da alkışlarıyla destek verdi. Yürüyüş esnasında polis ekipleri güzergah üzerinde güvenlik önlemi aldı. Yürüyüş sonunda katılımcılar, şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

DHA-Genel Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2020-10-29 19:44:27



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