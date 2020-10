Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Denizli’de seyir halinde ilerleyen sürücü otomobilden çıkan dumanları fark etmesi üzerine durdu. Bir anda alevlere teslim olan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde Opel marka otomobili ile ilerleyen sürücü, aracından çıkanları dumanları fark etmesi üzerine durdu. Araçtan indikten sonra motor kısmından alevlerin çıktığını fark eden sürücü itfaiyeye ihbarda bulundu. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobilden çıkan yangını söndürdü. Yangının, otomobilin motor kısmındaki elektrik bölümünden çıktığı belirtildi. Her an gibi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

