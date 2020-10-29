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Mahallede geleneksel bayram kutlaması Komşular tüm bayramlarda olduğu gibi Cumhuriyet Bayramında da balkonlarda buluştu

İHA

Mahallede geleneksel bayram kutlaması Komşular tüm bayramlarda olduğu gibi Cumhuriyet Bayramında da balkonlarda buluştu

Denizli kent genelinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle büyük bir coşku ile kutlandı. Bir mahallede ise vatandaşlar akşam saatlerinde kendi aralarında düzenledikleri etkinlikle kutladı. Her yıl yaptıklarını ve bir gelenek haline getirdiklerini belirttiler.
Denizli kent genelinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde ikamet eden vatandaşlar her yıl, her bayramda gerçekleştirdikleri kutlamalara bu yılda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında devam etti. Saygı duruşu, İstiklal marşı ile birlikte mahallede meşale ve volkan yakan vatandaşlar Türk bayraklarını açarak balkondan bayramlaştılar. Vatandaşlar balkonlardan eşlik ederek bayrak sallayıp marş söylediler.

“Cumhuriyetimizi hiçbir zaman bırakmayacağız”
Etkinlik sonunda, bir okulda öğretmenlik görevini sürdürdüğünü ve öğrencilerine öğrettiği bir marşı söyleyen Eylem Bilen, “Atalarımız bizler için çok mücadele ettiler ve biz bu Cumhuriyetimizi hiçbir zaman bırakmayacağız. Atamızın izinde sürekli devam edeceğiz. Herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene” dedi.

“34 yıldır bütün resmi bayramlarımızda mahallece böyle bir kutlama yapıyoruz”
Mahallede oturan vatandaşlardan Ömer Namlı, “Yaklaşık 34 yıldır bütün resmi bayramlarımızda mahallece böyle bir kutlama yapıyoruz. Mahallede herkes elinden geldiği kadar, üç beş bir şeyler vererek, mahallemizde ki çocuklarımız için hem de kendimiz için bayramlarımızı kutlamaya çalışıyoruz bu şekilde. Pandemi girdiğinden bu yana olayları biz biraz daha abarttık, daha çok yapmaya başladık ve sağ olsun mahallemizde ki yaklaşık 20 apartman ile aramızda bir para topluyoruz. Bu şekilde bayramımızı kutlamış oluyoruz hem de çocuklarımıza bir eğlence olmuş oluyor. Pandeminin verdiği sıkıntıyı da bir nebzede olsun bu şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Ne mutlu Türk’üm diyene” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ardından bir araya gelen çocuklar, “Yaşasın Cumhuriyet Bayramı. Ne Mutlu Türk’üm Diyene” şeklinde kameralara seslendiler.

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