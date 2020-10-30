DTO, eğitimleri internet ortamına taşıdı Başkan Erdoğan: “Eğitimlere kayıt yaptırmayı unutmayın”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DTO, eğitimleri internet ortamına taşıdı Başkan Erdoğan: “Eğitimlere kayıt yaptırmayı unutmayın”

İHA

DTO, eğitimleri internet ortamına taşıdı Başkan Erdoğan: “Eğitimlere kayıt yaptırmayı unutmayın”

Denizli Ticaret Odası (DTO), üyelerine yönelik eğitim hizmetlerini internet ortamında yapma kararı aldı.
DTO Başkanı Uğur Erdoğan, pandemi süreci nedeniyle uzun süredir fiziki ortamda gerçekleştiremedikleri eğitimleri uzaktan yapacaklarını belirterek, “Takvimimizi belirledik. Yıl sonuna kadar 6 eğitim planladık. İlk eğitimi, 3 Kasım Salı günü gerçekleştireceğiz. Katılımlar sınırlı olduğu için duyurusunu yaptığımız eğitimlere, kayıt işlemlerinizi yaptırmayı unutmayın.” dedi.

Denizli Ticaret Odası, günün gelişmelerine göre üyelerine hizmet vermeye devam ediyor. Fiziki ortamda ara verilen eğitimler, bu kez video konferans ortamında sürecek. 100 kişi ile sınırlandırılan eğitimlere katılımlar, duyuru yapılması sonrasında internet ortamında gerçekleşecek. Denizli ABİGEM organizasyonuyla eğitimlerin ilki 3 Kasım Salı günü yapılacak.

İlk eğitim 3 Kasım’da
Kovid19 salgını nedeniyle eğitimlere ara vermek durumunda kaldıklarını söyleyen Başkan Erdoğan, “Üyelerimizden gelen yoğun talepler sonrasında eğitimlerimize video konferans ortamında devam etme kararı aldık. Uzmanlarımız gerekli araştırmaları yaparak, eğitimleri belirledi. Takvimimizi belirleyerek, yılsonuna kadar 6 eğitim planladık. İlk eğitimi, 3 Kasım Salı günü gerçekleştireceğiz. Katılımlar sınırlı olduğu için duyurusunu yaptığımız eğitimlere, kayıt işlemlerinizi yaptırmayı unutmayın.” diye konuştu.

Verilecek eğitimler
“İş Yaşamında Görgü, Nezaket ve Sosyal, Davranış Kuralları” başlığıyla İlker Kaldı tarafından 3 Kasım Salı günü verilecek eğitim, 4 saat sürecek. Zeynep İyiler’in 17 Kasım 2020’deki “İhracata Yönelik Dijital Pazarlama” eğitimi, 3 saat, Cem Küçüktepepınar’ın 24 Kasım 2020’deki “Pandemi Döneminde Satış Pazarlama Teknikleri” eğitimi, 3 saat, Hakan Akın’ın 1 Aralık 2020’deki “Dış Ticarette Pazarlama ve Potansiyel Alıcıların Tespiti” eğitimi, 3 saat, Esra Şengül’ün 15 Aralık 2020’deki “Kriz Dönemlerinde Finansal Yönetim” eğitimi, 4 saat ve Besim Ogelman’ın 29 Aralık 2020’deki “Pandemi Döneminde İletişim” eğitimi, 3 saat olarak planlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir 144. gurur yılını törenle kutladı Başkan Zolan;"Bu şehre hizmet etmek onurların, şereflerin en büyüğüdür"
YEREL HABERLER Büyükşehir 144. gurur yılını törenle kutladı Başkan ...
Genç Kızılay üyeleri 5 bin adet Türk bayrağı dağıttı
YEREL HABERLER Genç Kızılay üyeleri 5 bin adet Türk bayrağı dağıttı
Denizli’de 1 mahalle daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Denizli’de 1 mahalle daha karantinaya alındı
Futbol kulüplerinin başlattığı İstiklal Marşı paylaşımları büyük beğeni topluyor Denizlispor Kulübü’de etkinliğe destek verdi Denizlispor: "O benimdir, o benim milletimindir ancak" yazarak destek verdi
YEREL HABERLER Futbol kulüplerinin başlattığı İstiklal Marşı ...
Pamukkale’de 29 Ekim coşkusu motosiklet kortejiyle yaşandı Başkan Örki; “Cumhuriyet’in kazanımlarına daha çok sahip çıkmamız gerekiyor” “Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha dile getiriyoruz” Rıfat Arıkan; “Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıldönümünde bu anlamlı organizasyonu yaptık”
YEREL HABERLER Pamukkale’de 29 Ekim coşkusu motosiklet kortejiyle ...
Mahallede geleneksel bayram kutlaması Komşular tüm bayramlarda olduğu gibi Cumhuriyet Bayramında da balkonlarda buluştu
YEREL HABERLER Mahallede geleneksel bayram kutlaması Komşular tüm ...
Denizlispor, Beşiktaş maçının ardından PFDK’dan ceza aldı Beşiktaşlı oyuncu Josef de Souza’ya 2 maç ceza
YEREL HABERLER Denizlispor, Beşiktaş maçının ardından PFDK’dan ceza ...
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Denizli'de coşkulu Cumhuriyet yürüyüşü 
YEREL HABERLER Denizli'de coşkulu Cumhuriyet yürüyüşü 
Pamukkale'de Cumhuriyet Bayramı motosiklet kortejiyle kutlandı
YEREL HABERLER Pamukkale'de Cumhuriyet Bayramı motosiklet kortejiyle ...
Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı
Cumhuriyet Karate Turnuvasına Sarayköy damga vurdu
YEREL HABERLER Cumhuriyet Karate Turnuvasına Sarayköy damga vurdu
Merkezefendi’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Merkezefendi’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Denizli’de 1 mahalle daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Denizli’de 1 mahalle daha karantinaya alındı
Denizli'de Cumhuriyet TIR'ıyla bayram coşkusu
YEREL HABERLER Denizli'de Cumhuriyet TIR'ıyla bayram coşkusu
Cumhuriyet Tırıyla bayram coşkusu tüm kenti sardı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Tırıyla bayram coşkusu tüm kenti sardı
Denizli Büyükşehir Belediyesi 144 yaşında Başkan Zolan; “Dünya kentleri ile yarışıyoruz” “Belediye teşkilatımızın 144. yıldönümü kutlu olsun”
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Belediyesi 144 yaşında Başkan ...
Çal'da Belediyesi 2 bin adet Türk bayrağı dağıttı
YEREL HABERLER Çal'da Belediyesi 2 bin adet Türk bayrağı dağıttı
Bayramı şehitlikte kutladılar
YEREL HABERLER Bayramı şehitlikte kutladılar
Miniklerin Cumhuriyet Bayramı için yaptıkları görseller beğeni topladı
YEREL HABERLER Miniklerin Cumhuriyet Bayramı için yaptıkları ...
Cumhuriyetin 97. yılı tedbirler eşliğinde kutlanıldı
YEREL HABERLER Cumhuriyetin 97. yılı tedbirler eşliğinde kutlanıldı
Aracın tekerliğinde sıkışan köpeği itfaiye kurtardı Aracın tekerleğine sıkışan köpek, araç hareket etmeden kurtarıldı
YEREL HABERLER Aracın tekerliğinde sıkışan köpeği itfaiye ...
Soygun soruşturmasında tutuklanan biri CHP'li yönetici diğeri güvenlik görevlisi CHP Denizli il yöneticisi, para transfer merkezini soyma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanan 3 soyguncuyla aralarındaki telefon konuşmalarından dolayı tutuklandı CHP'li yöneticinin soygundan 2 ay sonra İl Emniyet Müdürünü ziyaret ettiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Soygun soruşturmasında tutuklanan biri CHP'li ...
Merkezefendi Belediyesinden esnaf ve vatandaşa Türk bayrağı
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesinden esnaf ve vatandaşa Türk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X