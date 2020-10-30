Pamukkale Belediyesinden ‘İşgalden Cumhuriyete’ özel gösterisi

Pamukkale Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel bir gösteri hazırladı. Belediye çalışanlarının oluşturduğu Pamukkale Belediye Tiyatrosu ile Pamukkale Belediye Orkestrası’nın sahne aldığı özel gösteride Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de şarkı söyledi.



Pamukkale Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili olarak çok özel bir program hazırladı. “İşgalden Cumhuriyet’e” 29 Ekim Gösterisi adıyla düzenlenen program Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde Koronavirüs önlemleri alınarak gerçekleştirildi. Pamukkale Belediyesi çalışanlarının oluşturduğu Pamukkale Belediye Tiyatrosu ve Pamukkale Belediye Orkestrası’nın sahne aldığı gösteriye Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ev sahipliği yaparken, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cafer Birtürk, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, Milliyetçi Hareket Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da konuklar arasında yer aldı.



Başkan Örki’den sürpriz

Genel Sanat Yönetmenliği’nin Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan’ın yaptığı “İşgalden Cumhuriyet’e” 29 Ekim Gösterisi’nde Cumhuriyet öncesi Denizli’de yaşanan olayların detayları aktarıldı. Pamukkale Belediye Orkestrası’nın performansı ile müzikal olarak da desteklenen gösteride görev alan isimler arasında başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personelleri de bulundu. Adım adım işgalden Cumhuriyet’e uzanan yolu detaylarıyla anlatan oyun izleyenlerden büyük alkış aldı. Gecenin sürprizi ise Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’den geldi. Başkan Örki, ““İşgalden Cumhuriyet’e” 29 Ekim Gösterisi’nde “Deniz üstü köpürür” türküsünü seslendirdi. Başkan Örki, performansıyla dikkat çekti.



Cumhuriyet coşkusu hiç bitmeyecek

“İşgalden Cumhuriyet’e 29 Ekim Gösterisi”nin sonunda sahne alan mesai arkadaşlarına çiçek vererek teşekkür eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. Yıl dönümünü kutladı. “İşgalden Cumhuriyet’e kadar geçen zamanda Denizli’de yaşananlar çok güzel bir şekilde sahnelendi” diyen Başkan Örki, “Bu oyunu sergileyenler belediyemizin çalışanları. Kimi başkan yardımcısı, kimi temizlik elamanı, kimi de nikah memuru. İşte böyle amatör ruhla ortaya çıkan performans beni çok etkiledi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki bugün Cumhuriyet Bayramı coşkusunu daha farklı yaşayalım. Ama Koronavirüs pandemisi nedeniyle daha geniş kapsamlı gösteri yapılamadı. Gazi Mustafa kemal Atatürk’ün ‘En büyük bayramımız’ dediği Cumhuriyet Bayramı’nın 97. Yıl dönümünde büyük coşkuyla bugüne yaşamak beni mutlu etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük mücadele vererek kurduğu Cumhuriyetimize bugün daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Muasır medeniyetler seviyesini geçmek için daha çok çalışmamız gerekiyor. Bize bu cennet vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bugüne kadar şanlı bayrağı yere düşürmemek için canını veren şehitlerimize rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.



AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ise Pamukkale Belediyesi’nin düzenlediği gösteriden etkilendiğini ifade ederek, “Bu anlamlı günde belediye çalışanlarından oluşan ekibin sahnelediği muhteşem gösteri için teşekkür ederim. Ama başkanımız Avni Örki’nin sürprizi beni çok şaşırttı. Başkanımızın 10 parmağında 10 marifet var. Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bu ülke için canını veren şehitlerimiz rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum. Can Azerbaycan’a da verdiği mücadelede başarılar diliyorum” diye konuştu.

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