İzmir depreminden sonra Vali Atik’ten açıklama

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem Denizli’de de hissedildi. Denizli’de yaşanan sarsıntıyla beraber Vali Ali Fuat Atik konuyla ilgili sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Yazılı açıklamada bulunan Vali Atik; “Merkez üssü Ege DeniziSeferihisar olan 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiştir. İlimizde depremle ilgili olarak herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir’e geçmiş olsun. Cenabı Allah Ülkemizi afetlerden korusun.”

“Sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir”

Yaşanan deprem sonrası İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada ise şu sözlerine yer verdi; "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun.”

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