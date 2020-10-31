Denizli’de tek kullanımlık malzemeler zorunlu hale getirildi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 30 Ekim 2020 tarihinden itibaren yiyecek ve içecek satışı yapılan noktalarda tek kullanımlık malzeme zorunluluğu getirildi.

Denizli'nin Acıpayam İlçesi Hıfzısıhha Kurulu kararı gereği 30 Ekim 2020 tarihinden itibaren yiyecek, içecek satışının bulunduğu yerlerde tek kullanımlık malzemelerin zorunlu hale getirildiği öğrenildi. İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan karara göre; “Yiyecek, içecek hizmeti veren işletmeler ve işyerlerinde 30 Ekim tarihinden itibaren korona virüs tedbirleri gereği tek kullanımlık malzeme (bardak, tabak, kaşık vb.) kullanılması zorunlu hale getirilmiştir." Açıklaması yayımlandı.

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