Denizli’den deprem bölgesine aşevi aracı gönderildi

Denizli’de bulunun aşevi ve ikram aracı, yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası İzmir’ gönderildi. Gönüllülerle beraber giden araç depremzedelerin hizmetine sunuldu.

Merkez üstü Seferihisar olan ve yaklaşık 6.6 büyüklüğünde sallanan İzmir’e Denizli’den aşevi ve ikram aracı gönderildi. Türk Kızılay Afet Operasyon Merkezi’nde kriz masası kurarak tüm birimlerini harekete geçirdi. Denizli’den giden aşevi aracı, yaklaşık olarak 25 bin 500 kişilik yemek ile vatandaşa ulaşması hedeflenirken bölgede bulunan arama, kurtarma ekiplerinindi ihtiyacını karşılamak için destek olunacağı belirtildi.



“Bir an önce acıların sarılmasını temenni ediyoruz”

İzmir’de yaşanan depremin yürekleri dağladığını belirten Kızılay Denizli Şube Başkanı Adem Salih Deniz, “Kızılay olarak bizler, üzerimize düşen görevi her zaman olduğu gibi bu önemli günde de yerine getiriyoruz. Denizli’ye kazandırılan ikram aracı ve aşevi depremin hemen ardından yola çıkarak İzmir’de hizmet vermeye başladı. Bir an önce acıların sarılmasını temenni ediyoruz” dedi.

