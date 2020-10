Pamukkale Belediyesinden İl Sağlık Müdürlüğüne destek Pamukkale Belediyesi, filyasyon ekipleri için 20 personel ve 20 adet araç görevlendirdi Başkan Örki; “Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız”

Pamukkale Belediyesi, korona virüs ile mücadelede önemli bir görev üstlenen filyasyon ekiplerinin kullanması için Denizli İl Sağlık Müdürlüğü’ne 20 personel ve 20 adet araç görevlendirdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale Belediyesi olarak korana virüs ile mücadele konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelede ilk günden bu yana etkin çalışmalara imza atan Pamukkale Belediyesi, son olarak sağlık çalışanlarına personel ve araç filosu desteği verdi. İl genelinde vaka takibindeki filyasyon ekiplerinin hizmetine tahsis edilen 20 personel ve 20 araç, virüsle mücadeleyi daha hızlı ve etkin bir şekilde sürdürme imkanı sağlayacak. Pandemi sürecinde büyük bir özveri gösteren sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pandemi ile mücadelemiz ilk günden bu yana etkin bir şekilde devam ediyor. Son zamanlarda artan korona virüs vakaları sebebiyle İl Sağlık Müdürlüğümüzün daha etkin çalışması için Pamukkale Belediyesi olarak bu hafta sonu 20 personel ve 20 araçla bu mücadeleye destek olduk” dedi.



“Vatandaşlarımızın hem yanında hem de hizmetindeyiz”

Başkan Örki, “Daha önce de ekiplerimize 6 aracı şoförleriyle görevlendirmiştik. Hastalık süresinde gerektiği takdirde sağlık çalışanlarımıza desteklerimiz her zaman devam edecek. Bizlerin yapmış olduğu bu katkı ve vatandaşlarımızın duyarlılığı ile bu salgının üstesinden inşallah en kısa zaman geleceğiz. Hepimizin bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmamız gerek. Pamukkale Belediyesi olarak her konuda olduğu gibi pandemi konusunda da vatandaşlarımızın hem yanında hem de hizmetindeyiz” diye konuştu.

