Hobi olarak başladığı ahşap işlemeciliği ikinci mesleği oldu Hobi olarak yaptığı ahşap işlemeciliğini büyülterek ikinci meslek haline getirdi

Buldan’da pide ve simit fırını işleten vatandaş, küçüklükten beri hobi olarak yaptığı ahşap işlemeciliği sanatını ilerleterek ikinci işi haline getirdi.

Buldan’da pide ve simit fırını işleten 50 yaşındaki Mustafa Süren, çocuk yaşlarda başladığı ahşap işleme sanatını daha da ileri boyutlara taşıdı. Almanya’da geçirdiği çocukluk döneminde hobi olarak mandallardan sandalye, kibritlerden evler yapıp yeni eserler ortaya çıkarıyordu. Sonrasında pide ve simit fırını işleten Süren, işletmesinin üst katın küçük bir hobi odası kurarak boş zamanında vakit geçirip, ahşaplarla işleme sanatı gerçekleştiriyor. Zamanla hobisini ilerletip müteahhitlerden maket ev siparişleri aldığını belirten Süren, “Küçük yaşlarda kibritten evler, mandallardan sandalye yapıyordum. Sonrasında bu işlere elimin yatkın olduğunu fark ettim. Ahşabı işleyerek elimle kartal maketi yaptım ama o acemilik zamanımdaydı. Ahşaplarla kendime ilk tek katlı ve sonrasında çift katlı olacak şekilde ev yaptım. Dondurma çubuklarından masa ve kendi elimle evin çatısını oluşturdum. Zaman geçirip kafa dinliyorum. Kendime masa yaptım ama Çanakkale savaşına aldırmak istemiştim. Bu işe elim yattığı için profesyonelce büyük evler yaptım. Aynı zamanda fırıncılık yapıyorum ve bu hobi işimi de aynı dükkanda gerçekleştiriyorum. Hobi olarak başladım ama bu şimdi benim ikinci mesleğim oldu” dedi.

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