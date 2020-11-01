Denizlispor´da mesai başladı

DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig´de son olarak evinde Beşiktaş´a 3-2 yenilen ve bu haftayı bay geçecek olan Yukatel Denizlispor 3 günlük iznin ardından 8 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor mesaisine başladı. Teknik direktör Robert Prosinecki nezaretinde tesislerde çalışmalara start veren yeşil-siyahlılar, 2 saat süren antrenmanda; ısınma, koordinasyon, top kapma, pas çalışması ve ardından çift kale ile tamamladı. Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sol kasığında yırtık tespit edilen Mustafa Yumlu´nun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç ve Özgür Çek bireysel çalışmalarına devam ederken, tedavisi sona eren Radoslaw Murawski takımla birlikte çalıştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2020-11-01 12:09:35
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