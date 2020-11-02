Denizli’de yeni açılan seyir tepesine büyük ilgi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’na Denizlililer akın etti Başkan Örki; “Dev tesis önce ilçemize sonra da Denizli’mize hayırlı olsun” “Denizlili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum”

Hafta sonunda kapılarını vatandaşlara açan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı Denizlililer’in akınına uğradı. On binlerce vatandaş Türkiye’nin en büyük tematik şehir ormanı olan ve macera parkurundan, dağ kızağına, 5 kuleli ziplinden, kay kay parkuruna kadar birçok özel bölümden oluşan Seyir Tepesi’ne çıktı.

Pamukkale Belediyesi tarafından Denizli’ye kazandırılan Seyir Tepesi, halkın kullanımına açıldı. Türkiye’nin en büyük Tematik Şehir Ormanı özelliğine sahip Seyir Tepesi Şehir Ormanı, Kınıklı Mahallesi sınırları içinde yer alan 405 bin metrekarelik alanda yapılmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvuru yapılan 1550 projenin en büyüğü olan Seyir Tepesi Şehir Ormanı, geçtiğimiz Cumartesi günü kapılarını vatandaşlara açtı. Denizlililer Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’na büyük ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehir ormanına gelen vatandaşlar kendi araçları ve ücretsiz ring seferleri ile muhteşem tesise çıkma imkanı buldu. Çocuklar için çizgi film kahramanlarının temalarından oluşturulan oyun grupları büyük ilgi görürken, vatandaşlar eşsiz Denizli manzarasında fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Dev horoz heykeli en çok ilgi gören noktalardan biri olurken, seyir salıncağına binen vatandaşlar kenti farklı bir açıdan görme imkanı buldu. Macera severler ise macera parkuru, dağ kızağı, 5 kuleli zipline ve kay kay parkurunda adrenalin dolu anlar geçirdi. Kimi Denizlililer de kafeteryalarda çay kahve içerek Seyir Tepesi’nin keyfini sürdü.



“Herkesin ailecek buraya gelmekten mutluluk duyacağına inanıyorum””

Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’na gelen vatandaşlar projeyle ilgili görüşlerini dile getirdi. Ailesiyle Seyir Tepesi’ne gelen İnci Dolu, “Ortam şok güzel. Çocuklar ve ailelerle gelinebilecek bir tesis olmuş. Korona virüs döneminde bence temiz olması önemli. Özellikle çocuklarımız çok güzel vakit geçirdi. Ben herkesin ailecek buraya gelmekten mutluluk duyacağına inanıyorum” dedi.



“Dev tesis önce ilçemize sonra da Denizli’mize hayırlı olsun”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı halkımıza açıldı. Cumartesi günü sabahın erken saatlerinden itibaren halkımız tesisimize büyük ilgi gösterdi. Bu ilgi bizleri mutlu etti. Bu nedenle tüm Denizlili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın muhteşem Denizli manzarası ve adrenalin noktalarının bulunduğu tesisimize haftanın her günü büyük ilgi göstereceğine inanıyorum. Biz Pamukkale Belediyesi olarak halkımızın mutluluğunu sağlamak için gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin en büyük tematik şehir ormanı olma özelliğini taşıyan bu dev tesis önce ilçemize sonra da Denizli’mize hayırlı olsun” dedi.

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