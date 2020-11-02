Denizli'de deprem tedirginliği Denizlili vatandaşlar tedbirlerin arttırılmasını istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de deprem tedirginliği Denizlili vatandaşlar tedbirlerin arttırılmasını istiyor

İHA

Denizli'de deprem tedirginliği Denizlili vatandaşlar tedbirlerin arttırılmasını istiyor

Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki deprem Denizli’de de hissedildi ama herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. İzmir’de meydana gelen yıkımın ardından çevre illerde de depremler olabileceği gündeme geldi ve Denizlili vatandaşlar olası bir depremden dolayı tedirgin oldu.
İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem İzmir’de büyük bir yıkıma yol açtı. Depremde göçük altında kalan 20’nin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybederken yüzlerce vatandaşımız ise yaralandı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, depremin hissedildiği illerden birisi olan Denizli’de, depremden dolayı herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı. Tehlikeli fay hatlarının yer aldığı Denizli’de de ilerleyen günlerde meydana gelebilecek depremlerden dolayı korku yaşayan Denizlili vatandaşlar, şehirdeki deprem önlemlerinin ve planlamaların kısa sürede gerçekleştirilmesini istedi.

Denizli’de tehlikeli fay hatlarının bulunduğunu belirten Levent Gümüştekin, “İzmir’de meydana gelen yıkımı gördük, kendimizi güvende hissetmiyoruz. Yetkililerin kısa süre içerisinde Denizli’de depreme karşı alınan önlemleri ve planları geliştirmelerini, vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmelerini istiyoruz” diye konuştu.

2019’un Ağustos ayında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem anında evinde olduğunu dile getiren Mehmet Okan Karaltı, “Oturduğumuz binanın yeterince güvenilir olmadığını o gün depremden dolayı sallanırken gördüm. Daha büyük bir deprem bizim için bir felaket olabilirdi. Uzmanlar, Denizli’de de büyük depremlerin meydana gelebileceğini söylüyor, biz de olası depremlerden dolayı tedirginiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası sona erdi Merkezefendi Belediyesi tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hızlı Satranç Turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası sona ...
Denizli’de yeni açılan seyir tepesine büyük ilgi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’na Denizlililer akın etti Başkan Örki; “Dev tesis önce ilçemize sonra da Denizli’mize hayırlı olsun” “Denizlili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum”
YEREL HABERLER Denizli’de yeni açılan seyir tepesine büyük ...
2 otomobilin çarpışması neticesinde yolda yürüyen vatandaş hayatını kaybetti Denizli’de 2 otomobil çarpıştı, savrulan araç kaldırımdaki yayaya çarptı
YEREL HABERLER 2 otomobilin çarpışması neticesinde yolda yürüyen ...
Depoda çıkan yangın iki katlı binaya sıçradı Depoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Depoda çıkan yangın iki katlı binaya sıçradı Depoda ...
Prof. Dr. Haytoğlu; "Azerbaycan, davasında sonuna kadar haklıdır" Prof. Dr. Haytoğlu, Ermenistan’ın Azerbaycan işgali hakkında konuşma gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Haytoğlu; "Azerbaycan, davasında sonuna ...
Otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Aynı yönde ilerleyen otomobil, traktöre arkadan çarptı Denizli’de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 2 ...
Kazayı unutup yolun ortasında tekme tokat kavga ettiler Zincirleme kazada kavga çıktı, vatandaş tartışmanın ortasına alkol şişesi fırlattı Denizli’de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada tartışma çıktı, 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kazayı unutup yolun ortasında tekme tokat kavga ...
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi Vatandaşlardan ve muhtardan örnek davranış Muhtar Yolcu; “Toplamış olduğumuz bu yardım paketlerimiz ulaşır”
YEREL HABERLER Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem ...
Kızılcabölükspor - Belediye Derincespor: 1-1
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor - Belediye Derincespor: 1-1
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, İzmir’de deprem bölgesinde Başkan Zolan deprem bölgesinde Başkan Zolan; “Tüm imkanlarımızla İzmir'in yanındayız”
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, İzmir’de ...
Yarışmada kazandığı ödülü engelli çocuklara harcayacak Pamukkale Belediyesporlu basketbolcudan örnek davranış
YEREL HABERLER Yarışmada kazandığı ödülü engelli çocuklara ...
Denizli’de yasaklara rağmen semt pazarlarında ürküten görüntü Denizli’de semt pazarlarında sosyal mesafe, maske ve sigara yasağı hiçe sayılıyor Esnaf maske ve sigara yasağını dinlemedi Pazarda alışveriş yapan vatandaş, çift maske kullandığını göstererek sinirlendi
YEREL HABERLER Denizli’de yasaklara rağmen semt pazarlarında ürküten ...
Denizlispor´da mesai başladı
YEREL HABERLER Denizlispor´da mesai başladı
Hobi olarak başladığı ahşap işlemeciliği ikinci mesleği oldu Hobi olarak yaptığı ahşap işlemeciliğini büyülterek ikinci meslek haline getirdi
YEREL HABERLER Hobi olarak başladığı ahşap işlemeciliği ikinci ...
Arılarının ardından 5 koyunu telef oldu Talihsiz çoban arılarının ardından 5 koyununa kurtlar saldırdı Çobanın koyun sürüsüne kurtlar saldırdı 5 koyunu telef olurken 3’ü yaralandı
YEREL HABERLER Arılarının ardından 5 koyunu telef oldu Talihsiz ...
Vatandaşlar Mavi Dolunay’ı bekledikleri şekilde bulamadı Mavi Dolunay Denizli’den böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Vatandaşlar Mavi Dolunay’ı bekledikleri şekilde ...
Denizli’den giden arama kurtarma ekipleri çalışmalara devam ediyor
YEREL HABERLER Denizli’den giden arama kurtarma ekipleri çalışmalara ...
Pamukkale Belediyesinden İl Sağlık Müdürlüğüne destek Pamukkale Belediyesi, filyasyon ekipleri için 20 personel ve 20 adet araç görevlendirdi Başkan Örki; “Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız”
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinden İl Sağlık Müdürlüğüne ...
Denizli’den deprem bölgesine aşevi aracı gönderildi
YEREL HABERLER Denizli’den deprem bölgesine aşevi aracı gönderildi
Denizli’nin Adalet ve Selçukbey Mahallsinde su kesintisi olacak
YEREL HABERLER Denizli’nin Adalet ve Selçukbey Mahallsinde su ...
Denizli’de tek kullanımlık malzemeler zorunlu hale getirildi
YEREL HABERLER Denizli’de tek kullanımlık malzemeler zorunlu hale ...
SMA hastası olan 3 yaşındaki İsmail Çağan için kaktüslerini satışa çıkardı 3 yaşındaki İsmail Çağan için kaktüslerini satışa çıkardı
YEREL HABERLER SMA hastası olan 3 yaşındaki İsmail Çağan için ...
Büyükşehir ekipleri İzmir'de Deprem sonrası Büyükşehir ekipleri İzmir’e yardım için koştu
YEREL HABERLER Büyükşehir ekipleri İzmir'de Deprem sonrası ...
Denizli’de bir şahin, kuş avlamak isterken canından oluyordu Baygınlık geçiren şahin orman işçileri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Denizli’de bir şahin, kuş avlamak isterken canından ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X