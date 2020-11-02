Denizli’de pandemi kurallarına uymayan 502 kişiye 424 bin 368 TL ceza Denizli’de bir haftada 424 bin 368 TL cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 502 vatandaşa 424 bin 368 TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 26 Ekim ile 01 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 448 kişiye 403 bin 200 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 54 kişiye ise 21 bin 168 TL para cezası kesildi.

Son bir hafta içerisinde toplamda 502 kişiye 424 bin 368 bin TL para cezası uygulandı.

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