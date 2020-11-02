Binlerce sahte doları piyasa sürecekken yakalandılar

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı, piyasaya yüklü miktarda sahte döviz sürüleceği istihbaratı üzerine operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 3 şahsın üzerinden 930 adet 100 Dolarlık banknot ele geçirildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Bayramyeri Meydanı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığı yapılan çalışmalar neticesinden piyasaya yüklü miktarda sahte döviz sürüleceği istihbarat bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine yapılan operasyon sonucu Bayramyeri Meydanı’nda 3 şüpheli şahsın üzerinde 930 adet sahte 100 Dolarlık banknot ele geçirildi. Yaklaşık 93 bin Dolar değerinde bulunan sahte dövizlere el konuldu. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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