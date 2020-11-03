Denizli’nin Çal ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından “En İyi Narkotik Polisi: Anne” kampanyası kapsamında bağımlılık yapıcı madde kullanımını engellemek ve önlemek amacıyla, “Uyuşturucusuz Toplum Hepimizin Eseri Olacaktır” hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme semineri gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde Denizli’nin Çal ilçesinde, ‘NarkoRehber’ projesi gereği Çal ilçesi Belediye Kültür Merkezinde, Çal İlçe Kaymakamlığı başkanlığında, muhtarlar, anne ve anne adaylarının katılımıyla toplam 53 kişi katıldı. Katılımcılardan 17’si anne olanlara “En İyi Narkotik Polisi: Anne” kampanyası kapsamında, çocuklar ve gençlerin bağımlılık yapıcı madde kullanımını engellemek ve önlemek amacıyla, “Uyuşturucusuz Toplum Hepimizin Eseri Olacaktır” diyerek uyuşturucuyla mücadelede farkındalığın artırılması, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar, uyuşturucu madde çeşitleri, belirtileri ve buna karşı alınacak önlemler, bağımlı şahısların topluma kazandırılması, ihbar etme konusunda kolluk kuvvetleri ile nasıl irtibata geçileceği ile ilgili olarak bilgi verildi. UYUMA ihbar programı hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme semineri verildiği belirtildi.



Devam eden süreçte ailelere, okullarda görev yapmakta olan idareci ve öğretmenlere, diğer kurum ve kuruluş personellerine, halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda “Narkorehber ve Narkonokta” bilgilendirme faaliyetleri yapılmaya devam edileceği bildirildi.

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