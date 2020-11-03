Denizlispor'da golcüler açıldı

DENİZLİ,(DHA) -
Süper Lig'de 7'nci haftayı bay geçiren Yukatel Denizlispor, deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, yeşil-siyahlılarda golcüler skor üretmeye başladı. Sezona kötü başlayan Ege ekibinde Rodallega, Mesanovic ve Sacko son 2 maçta gol sevinci yaşamayı başardı. Özellikle geçen sezondan bu yana gol atmakta zorlanan Kolombiyalı Rodallega 5'inci haftada orucunu bozdu.
Tecrübeli forvet deplasmanda 2-1 kazanılan Gençlerbirliği maçında güzel bir gole imza attı. Sezon başında transfer edilen Boşnak golcü Mesanovic ve Sacko da önceki hafta 3-2 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasında ağları sarstı. Denizlispor'da forvetlerin gol atmaya başlaması düşme hattında yer alan yeşil-siyahlı camiayı umutlandırdı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2020-11-03 14:28:08
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