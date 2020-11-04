Aç kalan tilki indiği mahallede kuyuya düştü Tilkiyi mahsur kaldığı kuyudan, itfaiye ekipleri kurtardı

Denizli’de aç kalan tilki yemek bulmak için indiği mahallede kuyuya düştü. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte tilki merdiven ve ip yardımıyla düştüğü kuyudan kurtarıldı.

Olay, Buldan ilçesi Hasanbeyler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aç kalan tilki yemek bulmak için mahalleye indi. Ardından mahallenin çevresinde bulunan kuyuya düştü. Sesleri duyan etraftaki vatandaşlar itfaiye ekipleri arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tilkiyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Derin olan kuyuya inmek için merdiven kullanan ekipler tilkiyi düştüğü kuyudan ip yardımıyla kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen tilki doğal yaşam alanına bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.