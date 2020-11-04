Cezaevinden izinli çıkıp yaşlı adamın 350 bin TL'lik tüm varlığını dolandırdılar Suç çetesinde 4 farklı noktada eş zamanlı operasyon: 1’i kadın 5 gözaltı Suç çetesinin en küçüğü 25 yaşında kadın, toplamda 5 şüphelinin 172 suç kaydının olduğu ortaya çıktı Cezaevinden izinli çıkan 2 şahıs 55 bin TL’yi gasp ettiler

Denizli’de ve Bolu’da 4 farklı noktada Jandarmanın dedektifleri JASAT tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Vatandaşları telefon ve farklı yöntemler ile dolandıran 1’i kadın toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı. Denizli’de 350 bin TL, Mersin’de 55 bin TL’lik dolandırıcılık olayı gerçekleştiren ve 172 suç kaydı bulunan şüphelilerden 2’sinin cezaevinden izinli olarak çıktıkları belirtildi. Denizli’nin Tavas ilçesinde adliyeye çıkarılan 1’i kadın 5 şahıs mahkemeye çıkarıldı.



Olay, Tavas ilçesi Nikfer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki O.K’yi telefonla arayan şüpheliler, “Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı, sizin adınıza açılan 15 hatta ByLock yüklenmiş evinizde bulunan altın ve paralar FETÖ’nün” diyerek eve geldiler. Şüpheliler kendisini komiser olarak tanıtmasının ardından 350 bin TL’yi alarak ortan kayboldular. Olayın ardından (66) O.K. Tavas ilçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu. İhbar üzerine Tavas ilçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Dolandırıcılık olayı ile ilgili ilçede ve yol güzergahlarında bulunan 43 kamera 86 saatlik süre izlenilmesinin ardından şüphelilerin kullandığı 20 plakalı bir araç tespit edildi. Olaya karışan 4 erkek ve 1 kadın tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli takibe alınmasının ardından 4 farklı noktaya eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Denizli ve Bolu’da eş zamanlı operasyon

Denizli’den harekete geçen JASAT ekipleri 4 farklı noktaya eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. JASAT ekipleri 2 şüpheliyi Bolu İl Jandarma Komutanlığının desteği ile Bolu’da, diğer 3 şüpheliyi ise Sarayköy ve Denizli kent merkezinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Jandarmanın dedektifleri JASAT ekipleri şüphelileri Denizli’de ifadeleri alınmasının ardından Tavas ilçe Jandarma Komutanlığınca 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Hepsi birer suç makinesi olduğu ortaya çıktı

Olayı gerçekleştiren şüpheliler, (25) Ecem Ç. 1 suç kaydı, (34) Hacı Ç. 15 suç kaydı, (35) Yıldırım A. 125 suç kaydı, (38) Baki K. 3 suç kaydı ve (40) Aykut G. 28 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Toplamda 5 şüphelinin 172 suç kaydının olduğu ve birçok defa benzer olaylara karıştıkları ortaya çıktı.



Cezaevinden izinli çıkan 2 şahıs 55 bin TL’yi gasp ettiler

Öte yandan, şüphelilerin Adana ilinden Denizli’ye gasp ve hırsızlık amacı ile geldikleri belirtildi. Geçtiğimiz ay ise (34) Hacı Ç. ve (40) Aykut G. isimli şahıslar 23 Ekim 2020 Cuma günü Mersin ili Erdemli ilçesinde de M.T. isimli bir vatandaşın otomobilinin lastiğini kestikten sonra yardım etme bahanesi ile araçta bulunan 55 bin TL’yi çalarak kaçtıkları öğrenildi. (34) Hacı Ç. ve (40) Aykut G. isimli şahıslar cezaevinden izinli çıktıkları ve gasp suçundan yargılanmalarına devam edildiği ortaya çıktı.

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