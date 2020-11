Denizli’de vatandaşlar mantar toplamaya başladı Vatandaşlar ormanlık alanda mantar sezonuna başladı

İzmir depreminde can kaybı artıyor

Denizli’de vatandaşlar ormanlık alanlarda çeşitli türler de mantar toplamaya başladı. Mantar türü olan yöresel adı ile Çıntar olarak bilinen mantarın kilosu 20 TL’den satılmaya başladı. Vatandaşlar toplarken adeta zevk alıyor, bazıları ise yemek için can atıyor.

Denizli kent merkezinde ve ilçelerinde vatandaşlar ormanlık alanlarda çeşitli türlerde mantar toplamaya başladı. Her yıl Ekim ayının sonları ile Kasım ayı başlangıcında mantar sezonunu açarak toplamaya başlıyorlar. Özellikle Sonbahar mevsiminin başlaması ile birlikte yöresel olarak adlandırılan Çıntar adlı mantar toplamaya başlıyorlar. Dağlık alanlarda ve yeşilliğin bol olduğu ormanlık arazilerde kendi kendine yetişen Çıntar mantarı bu senede yoğun ilgi görmeye başladı. Vatandaşlar, mantar toplamak için ilçelere giderek çam ağaçlarının yakınlarına ararken gününü arazide geçiriyorlar. Genellikle mantarları yemek için toplayan vatandaşların bazıları durumu fırsata çevirerek semt pazarlarında kilosunu 20 TL’den satıyor.

Öte yandan, Çıntar mantarını toplamak için vatandaşlar Çal, Baklan, Bekilli ve Çameli ilçelerine gidiyor. Genellikle ilçe pazarlarında sık sık rastlanan Çıntar mantarının et tadında olduğu ve çeşitli türlerde yemeklerinin yapıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.