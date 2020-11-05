Merkezefendi'nin rakibi Yalova



DENİZLİ, (DHA)- Türkiye Basketbol Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, yarın Semt77 Yalovaspor'u ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Merkezefendi'de sakatlıkları süren takım kaptanları Ümit Sonkol ve Altan Erol forma giyemeyecek.

Zorlu bir periyotta olan Denizli ekibi 1 haftada 3 maç oynayacak. Sezonun ilk haftasında oynanması gerekip rakipte 10 isimde koronavirüse rastlandığı için ertelenen Mamak Belediyespor maçı 11 Kasım'da yapılacak. Denizli Basket, bu maçın ardından 14 Kasım'da Anadolu Basket ile karşı karşıya gelecek. Başkan Veli Deveciler, takımdaki sakatlıkların oynadıkları ilk iki maçta etkili olduğunu söyleyerek, "Artık kazanma vaktimiz geldi. Önemli isimler oynamayacak. Takımımdaki tüm oyuncularımıza olan inancımız tam. Yalova'yı yenerek lige yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2020-11-05 15:30:33



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