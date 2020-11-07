Denizlispor Malatya'da galibiyet arıyor

DENİZLİ, (DHA) -
Süper Lig'de son olarak evinde Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Yukatel Denizlispor, bay geçirdiği 7'nci haftanın ardından yarın Yeni Malatyaspor deplasmanında çıkış arayacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak 8'inci hafta mücadelesinde Mete Kalkavan düdük çalacak. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Mustafa Yumlu forma giyemeyecek.
Ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 5 puanla 20'nci sırada yer bulan Denizlispor, 8 puanı bulunan rakibini yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Yeşil-siyahlılar, Yeni Malatyaspor'a iç sahadaki ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor.
DENİZLİSPOR MUHTEMEL 11
"Pantilimon Lopes, Subotic, Leismann, Özer, Sagal, Bakalorz, Recep, Mesanovic, Varela, Rodallega"DHA-Spor Türkiye-Denizli
2020-11-07 10:56:47
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