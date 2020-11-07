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Yukatel Denizlispor, Malatyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı Yeşil-siyahlı ekipte 4 eksik bulunuyor

İHA

Yukatel Denizlispor, Malatyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı Yeşil-siyahlı ekipte 4 eksik bulunuyor

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 8. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Deplasman kafilesi belli olurken, korona virüs testi yaptıran yeşilsiyahlılarda pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı. Tedavisi devam eden 4 isim Malatya'ya götürülmeyecek.
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Malatyaspor ile karşılaşacak olan Denizlispor, bugün son antrenmanını Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirdi. Yeşilsiyahlılar, özel uçak ile Malatya’ya giderek, konaklayacağı otelde kampa girecek. Karşılaşma öncesi Covid19 testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve personellerde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadığı açıklandı.

4 oyuncu Malatya'ya götürülmeyecek
Yeni Malatyaspor maçının kadrosunu açıklayan Denizlispor, kafilede şu isimlere yer verecek: Costel Pantilimon, Cenk Gönen, Hüseyin Altıntaş, Neven Subotic, Oğuz Yılmaz, Fabiano Leismann, Muhammet Özkal, Emirhan Kaşçıoğlu, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich, Özer Özdemir, Recep Niyaz, Ismail Aissati, Fede Varela, Radoslaw Murawski, Eren Kıryolcu, Marvin Bakalorz, Angelo Sagal, Matthieu Dossevi, Muris Mesanovic, Alihan Kalkan, Hugo Rodallega. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Mustafa Yumlu, Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Hadi Sacko ise Malatya'ya götürülmeyecek.

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