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Meclis üyeleri ve muhtarlardan seyir tepesi’ne tam not aldı Meclis üyeleri ve muhtarlar “Halkımızın iyi zaman geçireceği güzel bir yer olmuş” Başkan Örki; “Hedefimiz Pamukkale’ye gelen yaklaşık 2.5 milyon turisti bu bölgede ağırlamak” “Projeyi tamamlayarak halkımızın kullanımına açtık”

İHA

Meclis üyeleri ve muhtarlardan seyir tepesi’ne tam not aldı Meclis üyeleri ve muhtarlar “Halkımızın iyi zaman geçireceği güzel bir yer olmuş” Başkan Örki; “Hedefimiz Pamukkale’ye gelen yaklaşık 2.5 milyon turisti bu bölgede ağırlamak” “Projeyi tamamlayarak halkımızın kullanımına açtık”

Pamukkale Belediyesinin halkın hizmetine sunduğu Seyir Tepesi Şehir Ormanı, misafirlerini ağırlamaya başladı. Pamukkale Belediyesi Meclis üyeleri ve ilçede görev yapan muhtarlar Seyir Tepesi’ni çok beğendi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Buradaki amacımız Denizli’ye gelen turistleri daha fazla şehirde tutmak” dedi.
Pamukkale Belediyesi tarafından yapılan ve geçen hafta sonunda halkın kullanımına sunulan Seyir Tepesi Şehir Ormanı, her kesimden misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nı Pamukkale Belediye Meclis üyeleri ile ilçede görev yapan mahalle muhtarları gezdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin misafiri olan meclis üyeleri ve muhtarlar korona virüs nedeniyle farklı zaman dilimlerinde Seyir Tepesi’ni gezme imkanı buldu. Misafirler muhteşem Denizli manzarasının yanı sıra dağ kızağı, zipline, seyir salıncağı, macera parkuru, kaykay parkuru ve turan yolu gibi bölümlerini de gezdi. Gezi sonunda misafirler Seyret Restoran’da yemekte bir araya geldi.

“Halkımızın iyi zaman geçireceği güzel bir yer olmuş”
Pamukkale ilçesinde görev yapan meclis üyeleri ve muhtarlar Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’na tam not verdi. Pamukkale Belediyesi Meclis üyeleri AK Partili Birtan Şahan, Milliyetçi Hareket Partili Davut Pak, Cumhuriyet Halk Partili Taylan Kaplan, İyi Partili Bilal Güner, Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nın iyi bir yatırım olduğunu ifade ederek, “Halkımızın iyi zaman geçireceği güzel bir yer olmuş. Denizli’de vatandaşlarımız için gezebilecekleri alternatif oluşmuş. Emek veren herkese teşekkür ederiz” diye konuştular.

“Seyir Tepesi her alanda çok anlamlı bir proje”
Pamukkale’de görev yapan Hürriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakar, Topraklık Mahalle Muhtarı Mehmet Alkapar, Kervansaray Mahalle Muhtarı Damla Tuna Bilgen ve Kuşpınar Mahalle Muhtarı Cavit Tığraklı da “Hem Denizli’miz hem de Pamukkale’miz için çok güzel bir yer olmuş. Seyir Tepesi her alanda çok anlamlı bir proje olarak ortaya çıktı. Denizli’mizin ve Türk Tarihi’nin önemli simalarının da burada tanıtılması ayrı bir güzel. Bizleri burada ağırlayan Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ederiz” dediler.

“Hedefimiz Pamukkale’ye gelen yaklaşık 2.5 milyon turisti bu bölgede ağırlamak”
Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı projesi olan Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nın halkın hizmetine girdiğini ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bu büyük projeyi tamamlayarak halkımızın kullanımına açtık. Halkımızın her kesiminin güzel vakit geçirebileceği devasa bir tesis olan Seyir Tepesi’nde amacımız burayı uğrak bir yer haline getirmek. Asıl hedefimiz ise Pamukkale’ye gelen yaklaşık 2.5 milyon turisti bu bölgede ağırlamak. Turistlerin ilgisini çekecek unsurları içinde barındıran Seyir Tepesi Şehir Ormanı her geçen gün daha güzel hale gelecek. Seyir Tepesi Şehir Ormanı hayırlı olsun. Hafta sonları ve önümüzdeki süreçte tüm hemşehrilerimizi Seyir Tepesi Şehir Ormanımıza bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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