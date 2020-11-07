DTO Başkanı Erdoğan'dan Zeybekci'ye tebrik mesajı

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Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Nihat Zeybekci'yi yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, sosyal medyada ve basın ile paylaşımda bulunarak Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Nihat Zeybekci'yi tebrik etti. Başkan Erdoğan, “Bulunduğu görevlerde Denizli'miz, hemşehrilerimiz ve ülkemize önemli hizmetleri olan, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yeniden Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak atanan Sn. Nihat Zeybekci'ye, yeni görevlerinde başarılar dilerim” dedi.

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