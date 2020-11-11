Üniversiteli Tuba’nın katili adliyeye sevk edildi Tuba Tokbaş’ı boğarak öldüren erkek arkadaşı Eray H.’nın soğukkanlı tavırları dikkat çekti

Denizli’de üniversite öğrencisi kız arkadaşı Cennet Tuba Tokbaş’ı kaldığı apartta boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünde okuyan 22 yaşındaki Cennet Tuba Tokbaş, kaldığı aparta gelen erkek arkadaşı Eray H. tarafından boğularak öldürüldü. Genç kızın apart odasında ölü bulunmasının ardından polise teslim olan zanlı Eray H., cinayeti itiraf etti.

Kız arkadaşıyla yaşadıkları tartışmanın ardından öfkesine hakim olamadığı için cinayeti işlediğini ve korkuya kapılarak aparttan kaçtığını ifade eden cinayet zanlısı Eray H., Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken zanlı, kendisine yöneltilen tüm soruları ise cevapsız bıraktı.

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