Pamukkale Belediyesinden Milli Ağaçlandırma Günü’ne destek Başkan Örki; “Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda 10 binden fazla ağaç diktik”

Pamukkale Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma gününde bin 500 fidanı toprakla buluşturdu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bugün fidan, yarın nefes anlayışı ile ülke genelinde 11 milyon fidan ve ağaç toprakla buluşuyor. Çocuklarımıza daha yeşil ve sağlıklı yarınlar bırakmak için biz de fidan diktik” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün koordine ettiği “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” kampanyası kapsamında fidanlar toprakla buluştu. Pamukkale Belediyesi de bu kampanyaya destek için Zeytinköy Mahallesinde bulunan muhtelif alanlarda bin 500 fidan dikimi gerçekleştirdi. Başkan Örki, Zeytinköy Mahallesinde 150 yıllık zeytin ağacının da bulunduğu 4089 sokaktaki alanda 7’den 70’e çeşitli yaş grubundaki vatandaşlarla birlikte fidan dikti, dikilen fidanlara da can suyu verdi. Başkan Örki, daha sonra Hasan Veli Üğür Anaokulu ve Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de öğrencilerle birlikte fidan dikme törenine katıldı.



“Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda 10 binden fazla ağaç diktik”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bu kampanya çerçevesinde 11 Kasım 2020 tarihinde saat 11.00’de Türkiye’nin dört bir tarafında her yer ağaçlandırıldı. Biz de bugün bu kampanyaya destek olmak için toplandık. Yaklaşık 150 yıl önce dikilmiş zeytin ağacının olduğu alana yeni fidanlar diktik. Aynı anda ilçemizin çeşitli yerlerinde binlerce ağaç dikiyoruz. Zeytinköy mahallemizde de aynı zamanda bir lavanta bahçesi oluşturacağız. Ağaç dikmek aslında ciddi bir hayır işidir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) kıyametin 1 saat sonra kopacağını bilseniz bile elinizde bir ağaç fidanı varsa ağaç fidanını hemen dikiniz diyor. Ormanlarımızı korumanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Son 1,5 yıl içinde sadece Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nda 10 binden fazla ağaç diktik. Şimdi de sizlerle birlikte bu güzel fidanlığımızı ayağa kaldıralım. Orman Bölge Müdürlüğümüze ve sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

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